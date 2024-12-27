Названо имя лучшего спортсмена планеты

22-летний Маршан на Олимпиаде в Париже стал сильнейшим на дистанциях 400 метров комплексом, 200 метров брассом, 200 метров баттерфляем и 200 метров комплексом. Во всех заплывах он установил олимпийские рекорды. Маршан стал первым французским спортсменом, завоевавшим четыре золотые медали на одних Олимпийских играх.