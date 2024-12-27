Французский пловец Леон Маршан признан спортсменом 2024 года. В голосовании журнала L'Équipe он набрал 1118 очков.
Названо имя лучшего спортсмена планеты
22-летний Маршан на Олимпиаде в Париже стал сильнейшим на дистанциях 400 метров комплексом, 200 метров брассом, 200 метров баттерфляем и 200 метров комплексом. Во всех заплывах он установил олимпийские рекорды. Маршан стал первым французским спортсменом, завоевавшим четыре золотые медали на одних Олимпийских играх.
На втором месте шведский прыгун с шестом и рекордсмен мира Арман Дюплантис (778 очков), третьим стал словенский велогонщик Тадей Погачар (759).
В пятёрку лучших также вошли французский дзюдоист Тедди Ринер (229) и регбист Антуан Дюпон (223).