Сюрпризы культурной столицы: парк в Тарту может стать крупнейшей археологической исследовательской площадкой Эстонии

Предварительные археологические исследования, проведенные в центральном парке Тарту на участке будущего культурного центра Siuru, показали, что на этой зеленой территории площадью 8000 квадратных метров сохранился богатый культурный слой Средневековья и раннего Нового времени. Это дает основания для продолжения раскопок.
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Например, во время раскопок, проведенных в ноябре, была найдена маленькая ложка из кости, которая, по всей видимости, датируется XVII веком и является одной из немногих подобных находок в Эстонии. Кроме того, влажный и бедный кислородом органический слой времен Средневековья, обнаруженный в почве у реки, навел археологов на мысль, что под участком Siuru могут быть спрятаны другие ценные артефакты.