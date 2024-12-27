Сюрпризы культурной столицы: парк в Тарту может стать крупнейшей археологической исследовательской площадкой Эстонии

Например, во время раскопок, проведенных в ноябре, была найдена маленькая ложка из кости, которая, по всей видимости, датируется XVII веком и является одной из немногих подобных находок в Эстонии. Кроме того, влажный и бедный кислородом органический слой времен Средневековья, обнаруженный в почве у реки, навел археологов на мысль, что под участком Siuru могут быть спрятаны другие ценные артефакты.