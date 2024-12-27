Любимая еда жителей Эстонии в декабре: капуста, тыква и брусничное варенье

«Заготовка тыквы была закончена уже в ноябре, а капусту мы продолжаем заготавливать практически до самого Рождества. К производству и капустных, и тыквенных консервов мы приступили уже ранней осенью», - сказал руководитель завода Põltsamaa Orkla Eesti Пеэтер Калмет.

Несмотря на то, что консервированную капусту и тыкву на прилавках магазинов можно найти на протяжении всего года, их потребление, по словам Калмета, заметно увеличивается с приближением зимних праздников.

«В последнем квартале года мы продаем более двух третей всех произведенных в течение года капустных и тыквенных консервов. В декабре, конечно, продажи особенно высоки, - отметил Калмет. - Даже если на праздничный стол люди вместо свинины ставят какое-то более легкое мясо или рыбу, то от рождественской капусты они отказаться не готовы».

Если основная часть капусты будет съедена в Эстонии, то более половины произведенных консервов из тыквы Põltsamaa производит на экспорт.

«Нашу тыкву преимущественно едят финны. Кроме того, мы экспортируем ее в Швецию и Латвию. Разумеется, тыква Põltsamaa популярна и на домашнем рынке», – сказал Пеэтер Калмет.

Традиционно любимым рождественским продуктом жителей Эстонии была жареная капуста с морковью, рецепт и технология которой были разработаны в начале 1970-х годов именно на заводе Põltsamaa. С годами рецепт претерпел небольшие изменения, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и предлагать более устойчивые альтернативы. Свиной жир, например, заменили на растительное масло. Кроме того, используется меньше соли и сахара.

Помимо капусты и тыквы во время рождественского сезона самыми популярными продуктами Põltsamaa являются классическая горчица и брусничное варенье – их продажи в конце года вырастают вдвое. В этом году завод Põltsamaa выпустил новый сезонный продукт – безалкогольный глинтвейн с мятой и айвой, который каждый может приправить по желанию.