Партия EKRE увеличила свою поддержку и поднялась на третье место в рейтинговой таблице

По последним данным, за партию «Отечество» готовы проголосовать 26,8% избирателей, за Партию реформ - 19,2%, а EKRE поддерживают 15,2% граждан с правом голоса.

«Отечество» уверенно удерживает лидерство, опережая Партию реформ на 7,6 процентных пункта. Партия EKRE, увеличив свою поддержку на 2,5 процентных пункта за последние две недели, поднялась на третье место в рейтинге, отставая от реформистов на четыре процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют: Центристская партия с 14% и Социал-демократическая партия с 13,1%. Парламентской партией с самой низкой поддержкой остается «Ээсти 200» - 3,2%. Поддержка Центристской партии сохраняется стабильной, тогда как рейтинг социал-демократов за неделю снизился на 1,1 процентных пунктов.

Согласно опросу, коалиционные партии в общей сложности поддерживают 35,5% избирателей, тогда как оппозиционные партии получают 56% голосов.

Мартин Мельдер, доцент Института политических исследований имени Йохана Шютте Тартуского университета, отметил, что уходящий год был довольно необычным с точки зрения расстановки сил среди партий.

«С одной стороны, 2024 год был стабильным. Единственное значительное изменение - это падение поддержки EKRE с 18% до 12-13%. Также стоит отметить снижение рейтинга "Ээсти 200" ниже избирательного порога. Уровень поддержки других партий на протяжении года колебался, но в целом оставался на прежнем уровне или был стабильным», - подчеркнул Мельдер.

Однако, по слова Мельдера, поистине исключительным является уровень поддержки трех партий в 2024 году - «Отечества», Партии реформ и Центристской партии.

«Во-первых, на протяжении всего года на вершине рейтинга находится "Отечество" с поддержкой в диапазоне 26-30%. Такой высокий уровень поддержки для этой партии беспрецедентен. Во-вторых, рейтинг Партии реформ оставался относительно стабильным в пределах 16-20%. Хотя в прошлом их поддержка уже опускалась до такого уровня, последние 20 лет они не отставали так сильно от соперника. В-третьих, поддержка Центристской партии колебалась в диапазоне 11-14%. Вероятно, рейтинг центристов не был столь низким с первой половины 1990-х годов», - подчеркнул Мельдер.

Мельдер добавил, что итоги этого года вызывают интерес к следующему. «В конце 2025 года состоятся местные выборы, которые станут прологом к парламентским выборам 2027 года. Это значит, что партии, которые раньше могли не слишком беспокоиться о своих рейтингах, должны начать серьезно думать о том, как сохранить или увеличить поддержку», - считает он.

Опрос был проведен в период с 25 ноября по 22 декабря, в нем принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики, имеющий право голоса.