Старые таллиннские троллейбусы еще послужат в Молдове

Всего в рамках аукциона поступило восемь предложений - это говорит о большом интересе покупателей к выставленным на продажу 38 старым троллейбусам Solaris Trollino.

Молдавская компания Regia Transport Electric планирует использовать приобретенные в Таллинне троллейбусы в системе общественного транспорта Кишинева.

Речь идет об экологически чистом решении, позволяющем продлить срок службы таллиннских троллейбусов.

«Это отличный пример принципов экономики замкнутого цикла, когда вышедшие из эксплуатации транспортные средства находят применение в другом месте», - отмечает член правления TLT Андрей Новиков.

«Для Молдовы новые троллейбусы, произведенные в Европе, неоправданно дороги, поскольку производители Евросоюза учитывают, что из-за климатических целей у их клиентов есть обязательства и субсидии на приобретение электроподвижного состава. А поскольку Молдова в ЕС не входит, то у них нет соответствующих климатических правил и субсидий», - делится подробностями вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван.

Предприятие TLT, в свою очередь, продолжает модернизировать городской общественный транспорт Таллинна, уделяя особое внимание экологически чистым решениям и инновациям.

В этом году парк транспортных средств TLT сделал большой скачок в развитии: в городе появились электрические автобусы и новые трамваи PESA.

В наступающем году TLT планирует приобрести более экологичные газовые автобусы, а к 2026 году в столице появятся современные троллейбусы, способные передвигаться автономно.