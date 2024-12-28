Rus.Postimees продолжает ежегодную новогоднюю традицию и публикует в последние дни декабря рейтинги самых читаемых статей. Сегодня мы предлагаем вспомнить, чьи мнения и о чем были самыми популярными в 2024 году.
ТОП-10: чьи мнения стали самыми читаемыми на Rus.Postimees в 2024 году
К следующему году в Эстонии не должно работать более 600 нынешних учителей, то есть речь о людях, работающих сейчас в русских школах и не владеющих эстонским языком даже на уровне B2. Если министр образования Кристина Каллас считает, что нужно потратить время и деньги, чтобы быстро обучить их эстонскому языку, то журналист, дипломированный преподаватель истории и обществоведения Кадри Паас полагает, что эти шесть сотен человек следует держать от наших школ как можно дальше.
Эта статья стала созревать в начале 2024 года в связи с забастовкой учителей, в результате которой зарплата выросла на семнадцать евро за вычетом подоходного налога. Как бывший учитель знаю, что это единственная профессия, требующую особого дара эмпатии, где помимо основной оплачиваемой работы есть благородная обязанность воспитать достойного гражданина, как провозглашали в Социал-Демократической партии, пишет Криста Пийримяэ.
Многие решения Партии реформ слишком дорого обошлись людям, отказ от введения налога на сверхприбыль банков - очередной тому пример, считает председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
В Таллинне, столице Эстонской Республики, в полночь в канун Нового 2024 года перед зданием ратуши, построенной в готическом стиле в XIII веке, играла музыка прокремлевской группы, злится Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ).
Наличие эстонского гражданства не играет решающей роли в вопросе лояльности. Среди граждан Эстонии других национальностей число поддерживающих идею сильной государственной обороны было даже меньше, чем среди постоянно проживающих в Эстонии граждан России и других стран, пишут эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин и профессор Трийн Вихалемм.
Слова папы Франциска, сказанные им в интервью швейцарскому телевидению, вызвали много эмоций. Папа сказал, что стремление к миру путем переговоров не является признаком слабости перед лицом агрессии, но требует большого мужества ради блага своего народа. Необходимо помнить, что использующийся символ «белый флаг» не означает капитуляцию, даже если это значение очень распространено в повседневной жизни и в языке, подчеркивает епископ Эстонской римско-католической церкви Филипп Жордан.
Есть два больших лагеря: одни выступают за немедленное закрытие пограничного перехода в Нарве, а другие настаивают на более свободном пересечении границы, как это было ранее. После закрытия пограничных пунктов с Финляндией, на пункты Нарва, Лухамаа и Койдула стало прибывать больше людей из дальнего зарубежья - ворота между Востоком и Западом становятся все уже, пишет обозреватель Мартин Тикк.
Одной из остаточных традиций «русского мира» можно назвать привычку отдельных жителей Эстонии запускать фейерверки в новогоднюю ночь по московскому времени. Эту традицию, в ближайшие годы победить вряд ли получится, разве что государство в целом запретит продажу фейерверков в частные руки, считает активист и видеоблогер Даниил Куракин.
Время от времени темой государственного масштаба становится энергетическая проблема Эстонии. Жительница волости Йыэляхтме Эвелине Лусти опубликовала свое видение, навеянное мнением члена Рийгикогу Марта Маастика («Отечество») в Eesti Päevaleht от 1 августа 2024 года. «Ни в одном общежитии или убогой съемной квартире моя жизнь не была такой плохой и трудной, как сейчас, когда мы ведем ежедневную безостановочную борьбу за самые базовые потребности пирамиды потребностей Маслоу, так что ни на что другое не остается ни времени, ни денег, ни сил. В своем деревенском доме, построенном с большой любовью и надеждой. В кафкианском мире, где энергетическая проблема - только мое личное дело. Только психическое и физическое здоровье моей семьи ухудшается», - говорит Эвелине Лусти.
Когда на улице Вашингтона был сожжен государственный флаг, Верховный суд США постановил, что сожжение флага является выражением личного мнения. «Правительство не имеет права запрещать выражение мнений только потому, что общество считает какую-то идею оскорбительной или неприемлемой», - постановил Верховный суд. Подробнее ситуацию рассматривает Эва Гутманн, историк и педагог.