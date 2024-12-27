Полезно знать:«рождественской звезде» можно продлить жизнь

Есть одно правило ухода за пуансеттией: лучше меньше, да лучше! Это растение привыкло к суровым условиям и не любит чрезмерной заботы, от которой начинает увядать, терять цвет и окончательно гибнет. «Рождественская звезда» не требует обильного полива, так как на родине растения воды мало.

Поливать пуансеттию рекомендуется лишь тогда, когда почва в горшке действительно сухая. Если вы пощупали почву и почувствовали влажность, отложите полив. Пуансеттию нельзя поливать сверху. Нужно поместить горшок в большую миску, наполненную водой комнатной температуры на 10-20 минут. Почва впитает столько воды, сколько нужно растению.

Хотя «рождественская звезда» не любит обильного полива, влагу она все-таки любит. Сухой воздух во время отопительного периода не очень нравится пуансеттии, поэтому опрыскивание растения раз в день не помешает.

Важное значение имеет и расположение цветка в комнате, так как растение любит свет, которого зимой, как известно, не бывает слишком много. Разместите «рождественскую звезду» на подоконнике или другом месте, где много дневного света, но не прямых солнечных лучей. Защищайте растение от сквозняков. В идеале в месте расположения растения температура должна быть от 16 до 21 градуса.