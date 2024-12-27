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ВИДЕО Дроны изобразили в небе гигантского Санта-Клауса

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Дрон-шоу над Техасом
Дрон-шоу над Техасом Фото: скрин-шот youtube.com @SkyElementsDroneShows

Американская компания Sky Elements попала в книгу рекордов Гиннесса​, проведя в Техасе 30-минутное рождественское шоу: дроны «нарисовали» в небе праздничные сюжеты, передает rus.TVNET.

Sky Elements устраивает эффектные шоу дронов. Как пишет Interesting Engineering, в рождественском шоу картины в небе над Техасом в течение 30-минут «рисовали» более 5000 дронов, благодаря чему компания попала в книгу рекордов Гиннесса за «самую продолжительную анимацию, выполненную дронами». Это их одиннадцатый рекорд. Отметим, что предыдущий рекорд Sky Elements установили неделей ранее - тогда в шоу участвовали 2500 аппаратов.

Зрители могли любоваться на представление из автомобилей. Имелись и звуковые эффекты: звуковая дорожка передавалась по радио - надо было настроить автомобильный приемник на указанную FM-частоту.
 

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