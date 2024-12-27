ВИДЕО Дроны изобразили в небе гигантского Санта-Клауса

Sky Elements устраивает эффектные шоу дронов. Как пишет Interesting Engineering, в рождественском шоу картины в небе над Техасом в течение 30-минут «рисовали» более 5000 дронов, благодаря чему компания попала в книгу рекордов Гиннесса за «самую продолжительную анимацию, выполненную дронами». Это их одиннадцатый рекорд. Отметим, что предыдущий рекорд Sky Elements установили неделей ранее - тогда в шоу участвовали 2500 аппаратов.

