Праздничный кулинарный марафон продолжается: простые способы сэкономить и уменьшить количество отходов

Подавайте порциями

Вместо того чтобы выставлять на стол все блюда сразу, подавайте их небольшими порциями. Тогда салаты не завянут, выпечка не зачерствеет, да и другие блюда не потеряют привлекательности. Еду можно подавать и хранить в контейнерах с крышками – это не только удобно для подачи, но и позволяет легко сменить блюдо. Таким образом, еда останется свежей, а количество отходов будет минимальным.

Не оставляйте еду на столе на ночь

Длительное нахождение еды при комнатной температуре может привести к размножению бактерий, что делает ее небезопасной для употребления. Вместо этого храните остатки еды в герметичных контейнерах, многоразовых пакетах или фиксируйте упаковки зажимами и сразу убирайте в холодильник. Этот простой шаг помогает сохранить вкус, аромат и привлекательный вид блюд до следующего дня.

Используйте остатки еды с фантазией

Повторное использование остатков еды позволяет сэкономить деньги, сократить отходы и насладиться вкусными блюдами без необходимости докупать ингредиенты. Вместо того чтобы выбрасывать остатки, превратите их в новые блюда. Например, из овощей можно приготовить крем-суп или сытную солянку, которую даже можно сварить на костре во время прогулки. Остатки фруктов легко превратить в утренние смузи, а хлеб, мясо и сыр – в аппетитные горячие сэндвичи.

Замораживайте , что можно

Заморозка – отличный способ продлить срок хранения многих продуктов и остатков блюд, сократить отходы и сэкономить время в будущем. Вы можете замораживать ягоды, овощи, хлеб и даже готовые блюда. Обязательно подписывайте замороженные продукты с указанием даты хранения. Заморозка позволяет наслаждаться любимыми блюдами и ингредиентами даже спустя долгое время после праздников, делая процессы с едой более практичным и эффективным.

Делитесь с другими

Часто мы готовим больше, чем нужно. Предложите гостям взять еду с собой, когда они будут уходить. Упаковывайте продукты в разные контейнеры и держите их в холодильнике до момента отъезда гостей. Это избавит их от необходимости готовить следующий прием пищи дома.

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