Мы привыкли, что наш новогодний стол богат и разнообразен. Однако, согласно недавнему исследованию, двое из пяти жителей Эстонии хотели бы сократить количество пищевых отходов во время праздников.
Праздничный кулинарный марафон продолжается: простые способы сэкономить и уменьшить количество отходов
Руководитель отдела питания IKEA в Эстонии Лаури Томингас делится практическими советами, как организовать праздничный пир без урона для кошелька и сводя количество отходов к минимуму.
«Еда – это неотъемлемая часть праздников. Трудно представить это время года без застолий, полных вкусных блюд, приготовленных своими руками. Вдумчивый подход к праздничному застолью может быть не менее, если не более удовлетворяющим: он помогает рационально использовать ресурсы, добавляет уникальности и при этом не умаляет изобилия», - отметил Лаури.
Планируя меню, творчески используя остатки и покупая только необходимое, можно сэкономить деньги и уменьшить количество отходов, не жертвуя вкусом и атмосферой праздника. Более того, осознанное приготовление пищи позволяет сэкономить время на кухне, чтобы посвятить больше времени близким в эти праздничные дни.
Планируйте
Стоит определить, сколько блюд вы будете готовить и на сколько человек. Подумайте также о тех ингредиентах, которые можно использовать в нескольких блюдах или переработать для следующего приема пищи. Например, оставшиеся овощи можно превратить в суп, а зачерствевший хлеб - в чесночные сухарики. Составив список покупок, вы избежите лишних расходов на ненужные продукты.
Хранение – ключ к успеху
Чтобы улучшить удобство, оборудуйте кухню разнообразными решениями для хранения продуктов: контейнерами разного размера, банками, силиконовыми крышками, многоразовыми пакетами, зажимами для упаковки и другими аксессуарами. Такое недорогое вложение окупится в долгосрочной перспективе, помогая сохранять продукты свежими не только во время праздников, но и в повседневной жизни. Правильное хранение упрощает управление остатками еды, снижает количество отходов и поддерживает порядок на кухне.
Подавайте порциями
Вместо того чтобы выставлять на стол все блюда сразу, подавайте их небольшими порциями. Тогда салаты не завянут, выпечка не зачерствеет, да и другие блюда не потеряют привлекательности. Еду можно подавать и хранить в контейнерах с крышками – это не только удобно для подачи, но и позволяет легко сменить блюдо. Таким образом, еда останется свежей, а количество отходов будет минимальным.
Не оставляйте еду на столе на ночь
Длительное нахождение еды при комнатной температуре может привести к размножению бактерий, что делает ее небезопасной для употребления. Вместо этого храните остатки еды в герметичных контейнерах, многоразовых пакетах или фиксируйте упаковки зажимами и сразу убирайте в холодильник. Этот простой шаг помогает сохранить вкус, аромат и привлекательный вид блюд до следующего дня.
Используйте остатки еды с фантазией
Повторное использование остатков еды позволяет сэкономить деньги, сократить отходы и насладиться вкусными блюдами без необходимости докупать ингредиенты. Вместо того чтобы выбрасывать остатки, превратите их в новые блюда. Например, из овощей можно приготовить крем-суп или сытную солянку, которую даже можно сварить на костре во время прогулки. Остатки фруктов легко превратить в утренние смузи, а хлеб, мясо и сыр – в аппетитные горячие сэндвичи.
Замораживайте, что можно
Заморозка – отличный способ продлить срок хранения многих продуктов и остатков блюд, сократить отходы и сэкономить время в будущем. Вы можете замораживать ягоды, овощи, хлеб и даже готовые блюда. Обязательно подписывайте замороженные продукты с указанием даты хранения. Заморозка позволяет наслаждаться любимыми блюдами и ингредиентами даже спустя долгое время после праздников, делая процессы с едой более практичным и эффективным.
Делитесь с другими
Часто мы готовим больше, чем нужно. Предложите гостям взять еду с собой, когда они будут уходить. Упаковывайте продукты в разные контейнеры и держите их в холодильнике до момента отъезда гостей. Это избавит их от необходимости готовить следующий прием пищи дома.
Онлайн-опрос о праздновании Рождества был проведен исследовательской компанией Norstat в сентябре 2024 года по заказу IKEA, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии.