ВАЖНО! 2025 год принесет изменения в системе социального страхования

Единовременное пособие предназначено для компенсации влияния налога на транспортные средства на людей с ограниченными возможностями в период, когда налог уже действует, но социальные пособия еще не увеличены. Для получения данного пособия не требуется подавать отдельное заявление, его автоматически выплатит Департамент социального страхования всем детям и трудоспособным людям, у которых на 1 января 2025 года установлена тяжелая или глубокая степень нарушения здоровья, либо которые получают пособие на ребенка с редким заболеванием.

Социальные пособия для людей с нарушением здоровья будут увеличены с 1 июня 2025 года, чтобы снизить дополнительную нагрузку, вызванную общим ростом цен и налогом на транспортные средства. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Увеличение сумм компенсаций при приобретении вспомогательных средств

В 2025 году повысится верхний предел покрытия стоимости всех вспомогательных средств для передвижения и зрения до 90%, а доля участия человека останется на уровне 10% от предельной цены. Это изменение коснется тех вспомогательных средств для передвижения, слуха и зрения, для которых ранее предел покрытия был ниже 90%.

Также увеличится предельный уровень компенсации стоимости средств при недержании, таких как подгузники и прокладки, с нынешних 40% до 50%.

На эти изменения в 2025 году будет выделено 3,8 миллиона евро. Цель данных изменений — уменьшить влияние налога на транспортные средства и актуализировать предельные цены на вспомогательные средства. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Выплаты пенсий : новый порядок