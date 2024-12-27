Случайный прохожий спас плачущего ребенка от пьяной матери и ее агрессивного спутника

Только за эти праздники полиция получила 160 сообщений о насилии в семьях. Однако далеко не все случаи доходят до правоохранителей. Поэтому полиция подчеркивает: если вы стали свидетелем домашнего насилия, обязательно позвоните по номеру 112.

Песня против домашнего насилия

О том, что в рождественские праздники часто случаются акты домашнего насилия, полиция предупреждала еще до начала каникул. На грустную статистику обратили внимание с помощью новой версии песни «Oh kuusepuu!» («О, рождественская елка!»), призывая каждого сообщать о случаях насилия.

Песня, исполненная детьми вокальной студии Laulupesa под руководством Айри Лийва, доступна на Youtube и за восемь дней собрала почти восемь тысяч просмотров.

Вместе с песней полиция опубликовала пресс-релиз:

«К сожалению, праздники – это радостное время не для всех семей. Есть семьи, которые ждут лишь того, чтобы долгие каникулы поскорее закончились. Причина в том, что именно в праздники случаи домашнего насилия учащаются, и его жертвами все чаще становятся дети», – отметила капитан полиции Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леа Беренсон.

По ее словам, в среднем полиция ежедневно получает несколько десятков сообщений о насилии в семьях, но во время рождественской недели это число возрастает до пятидесяти за сутки. И это лишь те случаи, которые доходят до полиции.