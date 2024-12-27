Вечером 25 декабря тартуская полиция получила вызов от женщины, которая стала свидетелем тревожной сцены: грубо ругающийся мужчина, пьяная до беспамятства женщина и плачущий ребенок рядом с ними.
Случайный прохожий спас плачущего ребенка от пьяной матери и ее агрессивного спутника
Прибыв на место, полицейские выяснили, что нетрезвая женщина направлялась в гости к знакомому, взяв с собой трехлетнего сына.
«Она была так пьяна, что даже находящийся рядом с ней мужчина не мог этого вынести, и начался скандал. Женщина не могла держаться на ногах, спотыкалась, ругалась и падала. Плачущий ребенок в страхе пытался отойти подальше от матери, которую рвало», – написали в соцсетях представители Лыунаской префектуры.
«Женщина, ставшая свидетелем происходящего, не смогла остаться равнодушной. Она увела ребенка к себе домой и вызвала полицию. Мы передали ребенка под опеку дедушки. Мать продолжала буйствовать и отказалась идти домой, чтобы проспаться, поэтому мы отвезли ее в вытрезвитель.
Праздники должны приносить детям радость, но, к сожалению, для некоторых малышей они проходят в страхе, страданиях и слезах. Единственное позитивное в этой истории – отважная женщина, которая заметила беду, выбежала на улицу и забрала ребенка, вызвав помощь. Спасибо тебе!», – говорится в публикации.
Полиция также отметила, что хотя этот случай был исключительным, семейные конфликты в праздники – не редкость. «Например, в одной семье женщину избили из-за того, что капуста на столе остыла. В другой семье ссора в Рождественский вечер закончилась тем, что мужчина ударил женщину ноутбуком по голове. Один отец ударил своего ребенка за то, что тот был недоволен подарками. И так далее».
Только за эти праздники полиция получила 160 сообщений о насилии в семьях. Однако далеко не все случаи доходят до правоохранителей. Поэтому полиция подчеркивает: если вы стали свидетелем домашнего насилия, обязательно позвоните по номеру 112.
Песня против домашнего насилия
О том, что в рождественские праздники часто случаются акты домашнего насилия, полиция предупреждала еще до начала каникул. На грустную статистику обратили внимание с помощью новой версии песни «Oh kuusepuu!» («О, рождественская елка!»), призывая каждого сообщать о случаях насилия.
Песня, исполненная детьми вокальной студии Laulupesa под руководством Айри Лийва, доступна на Youtube и за восемь дней собрала почти восемь тысяч просмотров.
Вместе с песней полиция опубликовала пресс-релиз:
«К сожалению, праздники – это радостное время не для всех семей. Есть семьи, которые ждут лишь того, чтобы долгие каникулы поскорее закончились. Причина в том, что именно в праздники случаи домашнего насилия учащаются, и его жертвами все чаще становятся дети», – отметила капитан полиции Департамента полиции и погранохраны (PPA) Леа Беренсон.
По ее словам, в среднем полиция ежедневно получает несколько десятков сообщений о насилии в семьях, но во время рождественской недели это число возрастает до пятидесяти за сутки. И это лишь те случаи, которые доходят до полиции.
«Семей, в которых во время праздников вместо запаха пипаркооков и ощущения уюта царит страх, к сожалению, больше, чем мы можем себе представить. Домашнее насилие разрушает не только тела и сердца, но и доверие и чувство безопасности – основу каждого дома и счастливого детства», - подчеркнула Беренсон.
Айри Лийва выразила надежду, что новые слова на мотив традиционной рождественской песни помогут людям заметить семьи, нуждающиеся в помощи. «Музыка обладает удивительной силой, способной заставить задуматься и, надеюсь, действовать до того, как станет слишком поздно», - добавила она.
Капитан полиции Леа Беренсон подчеркнула, что домашнее насилие – это не только внутреннее дело семьи. «Оно касается всех нас, и мы должны выступать на защиту тех, кто не может защитить себя сам. Мы знаем, что более чем в половине случаев о насилии сообщает сама жертва. Однако есть множество случаев, о которых становится известно только благодаря друзьям, соседям или неравнодушным прохожим, которые проявили смелость и сообщили о своих подозрениях в полицию. Каждый может помочь, если видит или слышит признаки насилия и сообщает об этом по номеру 112».
Идея и реализация социальной кампании против насилия принадлежит креативному агентству Not Perfect, текст новой версии песни написал Михкель Рауд, а исполнили ее дети из студии Laulupesa под руководством Айри Лийва.