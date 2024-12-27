Объясняет эксперт: что сейчас сдерживает цены на топливо?

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, курс доллара за последний квартал вырос на 7%, что помогает удерживать цены на мировом рынке на низком уровне. Если из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в этом году в мире наблюдались значительные излишки предложения, что также способствовало снижению цен, то на следующий год прогноз по излишкам сокращен вдвое.

«Текущий прогноз избытка предложения нефтепродуктов в 2025 году сократился с 1 миллиона до примерно 500 000 баррелей в день. Всемирный банк во вторник повысил свои прогнозы экономического роста Китая на 2024 и 2025 годы. В то же время ожидаемый рост экономики Индии в 2025 году составит 5,9%», - пояснил Сасси.

Как и Всемирный банк, Международное энергетическое агентство прогнозирует в следующем году рост спроса на нефтепродукты со стороны Китая и Индии - одних из крупнейших экономик мира - на 1,7% и 3,2% соответственно.

«Что касается Китая, прогнозы тут более осторожные, поскольку на потребление топлива в стране значительно влияет бум электромобилей. Например, Китай продает за год в десять раз больше электромобилей, чем Норвегия, Швеция и Исландия вместе взятые, которые являются лидерами по использованию электромобилей в Европе, - отметил Сасси. - В то же время ожидается, что с точки зрения мирового рынка растущая экономика Индии может начать компенсировать возникший разрыв».

Помимо колебаний на мировом рынке, на цену топлива в Эстонии в следующем году повлияет и повышение акцизов. Акциз на дизельное топливо вырастет с 1 мая, а на бензин - с 1 июля. В совокупности с повышением налога с оборота это увеличит цену литра дизеля на 3,3 цента, а бензина - на 6,3 цента.

«Повышение акцизов будет происходить ежегодно до 2027 года, когда их уровень должен достигнуть докризисного», - добавил Сасси.