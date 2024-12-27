Вратаря английского футбольного клуба унесли с поля на носилках

В середине первого тайма после подачи углового центральный защитник хозяев Натан Вуд столкнулся в воздухе с голкипером «Вест Хэма» Фабиански. После удара вратарь остался лежать на площадке. Фабиански несколько минут приводили в чувство и в конце концов унесли с поля на носилках. Игрока заменил Альфонсо Ареола.

Get well soon, Fabianski ❤️ pic.twitter.com/b89cvjEeAi — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 26, 2024

«Вест Хэм» в конечном итоге выиграл игру благодаря голу Джареда Боуэна на 59-й минуте. Фабиански же получил все необходимое лечение прямо на месте – в раздевалке. Во втором тайме поляк пересел на скамейку запасных и наблюдал за оставшейся игрой вместе резервом.

«К счастью, в раздевалке он был в сознании. Говорил с ним, он сказал, что чувствует себя хорошо. Когда все это произошло, я очень испугался, опасался худшего. Мы были крайне обеспокоены», - сказал главный тренер «Вест Хэма» Юлен Лопетеги после матча.