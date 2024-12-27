Граждане Эстонии попали в список тех, кто активнее всего посещает РФ

В уходящем году Министерство иностранных дел России выдало более 600 000 электронных виз. Больше всего таких виз получили граждане Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.
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Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил в интервью кремлевскому информационному агентству «РИА Новости», что сейчас министерство работает над изменением законодательства, чтобы увеличить срок действия одной электронной визы с 60 до 120 дней, а также продлить допустимый срок пребывания иностранного гражданина по электронной визе в России с 16 до 30 дней, сохранив при этом возможность многократного въезда.