Украина приостановила досудебное расследование хищения пожертвований Slava Ukraini

Генеральная прокуратура Украины сообщила ERR , что досудебное расследование по делу о хищении средств приостановлено в связи с тем, что главный подозреваемый Геннадий Васкив находится в розыске. По имеющейся у властей информации, Васькив покинул Украину еще в марте.

«Кроме того, информируем вас, что в соответствии со статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, информация, полученная в ходе досудебного расследования, может быть обнародована только с письменного разрешения следователя или прокурора и в объеме, который они сочтут допустимым. В настоящее время раскрытие других деталей уголовного производства преждевременно и может негативно повлиять на дальнейшее расследование», – добавил представитель прокуратуры.