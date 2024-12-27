Правоохранительные органы Украины приостановили досудебное расследование возможного хищения средств, сбором которых в Эстонии занималась НКО Slava Ukraini. Главным подозреваемым является руководитель НКО All for Victory Геннадий Васькив, который покинул Украину и объявлен в розыск.
Украина приостановила досудебное расследование хищения пожертвований Slava Ukraini
Генеральная прокуратура Украины сообщила ERR, что досудебное расследование по делу о хищении средств приостановлено в связи с тем, что главный подозреваемый Геннадий Васкив находится в розыске. По имеющейся у властей информации, Васькив покинул Украину еще в марте.
«Кроме того, информируем вас, что в соответствии со статьей 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, информация, полученная в ходе досудебного расследования, может быть обнародована только с письменного разрешения следователя или прокурора и в объеме, который они сочтут допустимым. В настоящее время раскрытие других деталей уголовного производства преждевременно и может негативно повлиять на дальнейшее расследование», – добавил представитель прокуратуры.
Дело, связанное с бывшим руководителем Slava Ukraini Йоханной-Марией Лехтме, все еще находится на этапе досудебного расследования, и на данный момент Лехтме предъявлено подозрение.