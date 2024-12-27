БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ Премьер-министр Михал о правительстве без Каллас, налоговом «фестивале» и отключении от энергосети РФ

- Трудно оценить, ведь красота в глазах смотрящего. В любом случае, все прошло довольно организованно. В этом смысле партия - как одна команда, у нас нет разных лагерей, все работают вместе, и я очень ценю это.

- Спокойнее ли в правительстве сейчас, чем при Кае Каллас?

- Каждый, конечно, ощущает по-своему, но я бы сказал, что отношения между партиями хорошие, и напряжения нет. Я, возможно, более склонен к размышлениям, поэтому иногда мне требуется больше времени для обсуждения определенных вопросов. Мы в хороших коллегиальных отношениях.

Безусловно, по многим вопросам у нас совершенно разные мнения, и об этом мы открыто, но дружелюбно говорим друг другу. Взгляд социал-демократов на налоговую систему сильно отличается от нашего, но это не означает, что мы не можем вести уважительную дискуссию. Мы можем.

- В следующем году состоятся выборы в местные органы власти. На прошлых выборах кандидатом от Партии реформ на пост мэра Таллинна были вы. Кто будет кандидатом в этот раз?

- Эту интригу нужно пока сохранить. У нас есть несколько сильных кандидатов, работающих в Таллиннском регионе, но они сами смогут объявить об этом весной. Если судить по их энтузиазму и стремлению, я уверен, что на следующих местных выборах мы точно добьемся хороших результатов как в Таллинне, так и по всей Эстонии.

- За свою политическую карьеру вы прошли практически все этапы, которые только можно попытаться пройти, и на сегодняшний день достигли поста премьер-министра. Стоила ли игра свеч?

- Очень трудно оценить. Я уже говорил, что изначально хотел работать в частном секторе и не планировал быть занятым на госслужбе. Так получилось, что я пришел сюда и остался, как и у всех людей, иногда так бывает. У тебя хоть и есть мысли и планы, но в конечном итоге все зависит от воли случая. Я также чувствовал, что могу реализовать себя в парламенте, и так же ощущал это, пока был министром. На посту премьер-министра я стараюсь делать свою работу наилучшим образом в течение того времени, на которое мне доверена эта должность.