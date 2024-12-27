Премьер-министр Кристен Михал, подводя итоги 2024 года, отметил, что, вероятно, для Эстонии были годы и получше, и похуже, но с точки зрения безопасности этот год выдался довольно мрачным.
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Премьер-министр Михал о правительстве без Каллас, налоговом «фестивале» и отключении от энергосети РФ
Журналист Postimees Улла Лянтс поговорила с главой правительства о победах и поражениях уходящего 2024 года.
- Этот год был для Эстонии хорошим или плохим?
- С исторической точки зрения, у нас, вероятно, были годы и получше, и похуже. Если говорить о состоянии экономики, мы начинаем выходить из периода спада. Конец года уже внушает оптимизм, а следующий год, скорее всего, окажется значительно более успешным: Банк Эстонии и коммерческие банки прогнозируют, что экономика начнет расти, и это, безусловно, хорошая новость.
С другой стороны, как небольшой народ мы понимаем, что мир не ограничивается тем, что происходит в Эстонии. Если взглянуть шире, то уже несколько лет Украина сталкивается с жестокой агрессией России, и это, безусловно, накладывает на год мрачный отпечаток. С точки зрения безопасности, год был довольно мрачным. По сути, идет крупнейший вооруженный конфликт со времен Второй мировой войны. Так что, возможно, наши дела начинают налаживаться, однако в мире всё по-прежнему сложно.
- В этом году мы начали говорить о войне в Украине совершенно иначе: если раньше акцент был на том, что нужно сделать все для победы Украины, то теперь все чаще говорят о перемирии. Какова вероятность, что Украину могут склонить к тому, чего она не хочет?
- Мы, безусловно, не будем ни к чему принуждать. Несколько недель назад я лично побывал в Киеве. Провел там несколько дней и встретился с президентом Зеленским, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны и должностными лицами, отвечающими за безопасность. Наше послание заключалось в том, что мы решительно поддерживаем Украину и будем продолжать поддерживать ее в ближайшие годы. Кроме того, мы работаем над развитием оборонной промышленности в Эстонии, чтобы наши предприятия могли производить необходимую Украине продукцию.
При принятии решений мы руководствуемся принципом, согласно которому ничего не должно решаться без участия Украины. Даже на последнем заседании Европейского совета с участием лидеров стран Европы было ясно заявлено: вопросы, касающиеся Украины, не обсуждаются без ее участия. Общий интерес крупных и малых государств - добиться справедливого и долгосрочного мира. Такой мир возможен только на тех условиях, которых хочет Украина. Это означает, что Украина должна вернуть свои территории, а российский режим должен понести ответственность за содеянное.
- Россия постоянно угрожает, что в какой-то момент может напасть на территорию НАТО, и аналитики утверждают, что это не исключено. Мы повысили налоги, чтобы улучшить свою обороноспособность, но насколько спокойно мы можем жить сейчас, учитывая наши возможности защитить себя?
- Наши возможности для самообороны все же достаточно хорошие, но такая маленькая страна, как Эстония не может позволить себе беспечность. Мы прекрасно осознаем враждебные агрессивные амбиции России. Паниковать не нужно, но мы должны быть готовы, и это означает, что мы делаем все необходимое для обеспечения обороноспособности. Именно то, о чем говорил командующий Силами обороны: 1,6 миллиарда евро на закупку дальнобойных боеприпасов, проще говоря, ракет, которые позволяют поражать цели на дальних расстояниях и при необходимости перенести войну на территорию противника. Таким образом, согласовано увеличение оборонных расходов, развитие возможностей, и мы предпринимаем шаги для укрепления оборонной промышленности.
Общий интерес крупных и малых государств - добиться справедливого и долгосрочного мира
Если взглянуть на общую картину, то на сегодняшний день угрозы нападения России на страны НАТО скорее всего нет, поскольку ее силы заняты в Украине. Однако, если война будет приостановлена, Россия начнет восстанавливаться. Дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от состояния ее экономики и - в еще большей степени - от того, как завершится нынешний конфликт. Если в итоге Россия будет обязана возмещать ущерб и понесет ответственность за свои действия, то существует очень высокая вероятность, что следующие 10-20 лет будут мирными. Поэтому мы стараемся двигаться именно в этом направлении по мере возможностей. Паниковать не стоит, но важно быть готовыми.
- Государственный бюджет прошел через Рийгикогу довольно легко, особенно если сравнивать с предыдущими годами. Тем не менее, два члена вашей партии не проголосовали за него. Есть ли что-то, что до сих пор не дает вам покоя?
- Слова, что бюджет был принят легко, не до конца справедливы. Над бюджетом была проделана огромная работа и в правительстве, и в коалиции. Возможно, на этот раз, в отличие от некоторых предыдущих лет, дебаты были менее масштабными и не вызвали большого общественного резонанса. Тем не менее, парламентские комиссии трудились над бюджетом, и это не следует недооценивать.
Если говорить о том, что меня беспокоит, то с самого начала работы этого правительства я надеялся, что бюджет станет легче читать и понимать. Конечно, я признаю, что от того, станет ли бюджет понятнее, ни одного цента не прибавится, но всем нам как налогоплательщикам все же было бы проще сравнить, что изменилось и на что были потрачены средства по сравнению с предыдущими годами. Мы могли бы отслеживать это буквально по пунктам и спрашивать, справедливо ли это.
Конечно, сокращения тоже не приносят радости. Я бы с удовольствием был премьер-министром в то время, когда средств было бы достаточно, чтобы решать, куда их вложить, а не раздумывать, на чем сэкономить. Хочется строить и реализовывать многие проекты, но мы делаем то, что возможно.
- Половину уходящего года вы занимали пост министра климата, и на протяжении всего этого времени шли обсуждения Закона о климатически устойчивой экономике. Сейчас этот документ подвергается жесткой критике. Закон действительно так плох или у нас просто слишком много людей, отрицающих изменение климата?
- Трудно сказать. К сожалению, климат не особо волнует, что люди думают о его изменении. Находясь в должности министра климата, я хотел потратить на разработку Закона о климатически устойчивой экономике больше времени, но тогда все очень спешили, сказали, что он нужен как можно скорее. Сейчас как премьер-министр я могу заявить, что мы действительно уделим этому больше времени. Обсуждение должно быть направлено на определение условий для управления экономикой в будущем. Будет ли, например, сланцевая промышленность продолжать работать так, как сейчас, вечно? Этот закон важен не столько для государства, сколько для бизнеса и будущих инвестиций. Существуют сотни миллионов различных интересов, и вполне естественно, что в этой области должны вестись дебаты, и чем более практичными будут эти дебаты и чем четче будут определены рамки, тем лучше.
- В Европе есть целый ряд стран, известные ученые в которых поддерживают политиков по вопросам климата и становятся их главными сторонниками; именно те ученые, которым люди доверяют. Почему-то у нас нет экспертов, чье мнение в климатических вопросах имело бы такой же вес, как мнение Тойво Майметса, Ирье Лутсар и Кристы Фишер во время пандемии COVID-19. Чувствуете ли вы нехватку поддержки со стороны ученых?
- На мой взгляд, в публичных обсуждениях явно не хватает научного подхода, основанного на фактах, и активного участия представителей научного сообщества. Я бы все же предпочел слышать беспристрастное мнение. Я предложил правительству сохранять гибкость, поскольку то, что кажется лучшим решением, не всегда оказывается таковым. Возможно, это лучшая из тех идей, которые были предложены на данный момент, но, возможно, у кого-то есть более весомые аргументы, и мы можем принять их во внимание.
У нас много людей, которые выражают свое мнение, но я бы также призвал ученых высказываться чаще. Конечно, есть те, кто уже вовлечен в дискуссию, например, в вопросах модернизации устаревших технологий или повышения ценности сланцевых ресурсов. Тем не менее, научное сообщество действительно могло бы высказываться более активно.
- Чуть больше чем через месяц мы полностью отключимся от российской энергосистемы. Верите ли вы, что это произойдет без сбоев?
- Неполадок может и не быть, но с энергетическими работами часто бывает так: думаешь, что все сделано как надо - и чаще всего это так, - но промахи случаются. Нет смысла поддаваться сомнениям, ведь над отключением от российской энергосистемы долго трудились многие люди. Однако следует быть готовыми к информационным атакам со стороны России, которая уже заявляла, что этот шаг станет серьезной ошибкой и дорого обойдется странам Балтии.
- Год начался с забастовки учителей, и хотя к концу года было достигнуто соглашение, большая часть местных самоуправлений в нем не участвовала. Понимаете ли вы их позицию?
- Я понимаю обе стороны. С одной стороны, министр образования, пытающаяся установить четкие рамки, с другой - местные самоуправления, у которых тоже есть свои аргументы. Я обсуждал этот вопрос с представителями разных регионов, был на муниципальном собрании Партии реформ, где велись долгие дебаты на эту тему, и желание глав муниципалитетов заключалось в том, чтобы будущая модель финансирования системы образования была определена, тогда они будут готовы принять любые соглашения.
Должно быть больше ясности в том, как в будущем будут решаться финансовые вопросы, и, скорее всего, мы сможем определить это в процессе составления бюджетов на ближайшие годы. Я верю, что вместе нам удастся найти решение.
С энергетическими работами часто бывает так: думаешь, что все сделано как надо - и чаще всего это так, - но промахи случаются
- В конце года главными темами новостей стали банкротство Nordica и результаты специальной проверки в Eesti Energia. Стоит ли ожидать чего-то подобного в других государственных предприятиях?
- Если бы об этом знали заранее, то, безусловно, смогли бы предотвратить. В целом государство должно лучше управлять своим имуществом. Ситуация с Nordica была известна: ее изначально создавали, чтобы компенсировать внезапно возникший 40-процентный дефицит в сфере авиаперевозок. К счастью, у создателей хватило мудрости разделить операционную деятельность и активы. Поэтому, несмотря на неудачу с операционной частью, активы все еще можно продать и вернуть налогоплательщикам несколько десятков миллионов. В случае с Nordica правительству следовало бы принять однозначное решение еще в 2019 году, когда авиаперевозки из Таллинна прекратились. К тому времени компания уже перестала быть необходимой для государства.
Масштаб произошедшего в Eesti Energia был куда значительнее. В государстве существуют правила, определяющие допустимый уровень загрязнений, однако кто-то принял решение искусственно ограничить контроль за этим показателем. Это все равно что поставить преграду на датчике бензина в автомобиле, чтобы он не показывал, что бак пуст, а затем удивляться, почему машина остановилась. Ни один здравомыслящий человек так бы не поступил, но... Помимо этого, там было множество других решений, например, например, продажа товаров, которых на самом деле не существовало.
Я считаю, что из этих ситуаций нужно извлечь урок: необходимо четко разделять государственное имущество на стратегически важное и то, которое таким не является. То, что больше не нужно, следует признать избыточным, проявить решительность и покинуть рынки, где присутствие государства нецелесообразно. Кроме того, важно наладить контроль за работой государственных предприятий, чтобы в случае возникновения критических вопросов, информация об этом оперативно доходила до ответственных лиц.
- События в Нарве показывают, что интеграция этого региона в Эстонскую Республику прошла не очень хорошо. Смиримся ли мы с этим?
- Я бы выразился иначе. Нарва, безусловно, эстонский город, но местные политики ведут себя там так, словно это Таллинн 90-х годов. Каждую неделю формируется новая коалиция, а на голосовании выясняется, что политики, которые должны быть в одной коалиции, на самом деле состоят в другой. В Нарве происходит нечто такое, чего мы уже десятилетиями не наблюдаем в других местах, и именно поэтому она вызывает отторжение. Так что ситуация действительно странная. Я надеюсь, что после местных выборов картина там станет немного яснее. При этом не стоит путать сам город Нарву и его жителей с тем, что творят между собой местные муниципальные политики.
- Вы пообещали, что «налоговый фестиваль» подошел к концу, но для людей он только начинается, ведь в следующем году вырастут и налоги, и цены. Как справятся те, кто находится в более трудном положении?
- На самом деле, «налоговый фестиваль» уже завершен. Еще полгода назад и люди, и предприятия находились в огромной неопределенности, когда почти каждую неделю кто-то выступал с новым налоговым предложением. Это оказывает катастрофическое влияние на жизнь и экономику, и наряду с войной становится одним из факторов нестабильности. Если говорить о будущем, то, конечно, станет легче, когда экономика начнет показывать улучшение, а признаки этого уже видны.
Я бы с удовольствием был премьер-министром в то время, когда средств было бы достаточно, чтобы решать, куда их вложить, а не размышлять о том, на чем сэкономить
Важно, что, несмотря на период сокращений, мы не урезаем пенсии. Если посмотреть на статистику, то в Эстонии риск бедности действительно снизился, минимальная заработная плата выросла и продолжит расти. В целом уровень жизни улучшился даже у людей с более низкими доходами. Давайте не будем питать иллюзий, что это какой-то внезапный скачок, это скорее последовательная деятельность в разные времена и при разных правительствах. В общем, Эстония движется в более разумном направлении.
- На первый взгляд казалось, что ваш путь к посту премьер-министра был беспроблемным, без внутрипартийных конфликтов. Так ли это на самом деле? Действительно ли партия сразу знала, что Кая Каллас уйдет и вместо нее придет Кристен Михал?
- Трудно оценить, ведь красота в глазах смотрящего. В любом случае, все прошло довольно организованно. В этом смысле партия - как одна команда, у нас нет разных лагерей, все работают вместе, и я очень ценю это.
- Спокойнее ли в правительстве сейчас, чем при Кае Каллас?
- Каждый, конечно, ощущает по-своему, но я бы сказал, что отношения между партиями хорошие, и напряжения нет. Я, возможно, более склонен к размышлениям, поэтому иногда мне требуется больше времени для обсуждения определенных вопросов. Мы в хороших коллегиальных отношениях.
Безусловно, по многим вопросам у нас совершенно разные мнения, и об этом мы открыто, но дружелюбно говорим друг другу. Взгляд социал-демократов на налоговую систему сильно отличается от нашего, но это не означает, что мы не можем вести уважительную дискуссию. Мы можем.
- В следующем году состоятся выборы в местные органы власти. На прошлых выборах кандидатом от Партии реформ на пост мэра Таллинна были вы. Кто будет кандидатом в этот раз?
- Эту интригу нужно пока сохранить. У нас есть несколько сильных кандидатов, работающих в Таллиннском регионе, но они сами смогут объявить об этом весной. Если судить по их энтузиазму и стремлению, я уверен, что на следующих местных выборах мы точно добьемся хороших результатов как в Таллинне, так и по всей Эстонии.
- За свою политическую карьеру вы прошли практически все этапы, которые только можно попытаться пройти, и на сегодняшний день достигли поста премьер-министра. Стоила ли игра свеч?
- Очень трудно оценить. Я уже говорил, что изначально хотел работать в частном секторе и не планировал быть занятым на госслужбе. Так получилось, что я пришел сюда и остался, как и у всех людей, иногда так бывает. У тебя хоть и есть мысли и планы, но в конечном итоге все зависит от воли случая. Я также чувствовал, что могу реализовать себя в парламенте, и так же ощущал это, пока был министром. На посту премьер-министра я стараюсь делать свою работу наилучшим образом в течение того времени, на которое мне доверена эта должность.