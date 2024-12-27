Ваша елка уже начала осыпаться? Не беда – хвою легко убрать с пола, используя этот способ

Первая же идея взять пылесос и собрать им с пола иголки при ближайшем рассмотрении не кажется такой уж хорошей: пылесос предназначен для сбора пыли и мусора, а не острых иголок, которые могут застрять в щетке, забить шланг и даже порвать пылесборник.–