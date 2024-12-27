Убирать осыпавшуюся с елки хвою утомительно, и зачастую засохшие иголки можно найти в доме вплоть до середины лета. К счастью, есть хороший совет, который значительно упрощает уборку опавшей хвои.
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Ваша елка уже начала осыпаться? Не беда – хвою легко убрать с пола, используя этот способ
Первая же идея взять пылесос и собрать им с пола иголки при ближайшем рассмотрении не кажется такой уж хорошей: пылесос предназначен для сбора пыли и мусора, а не острых иголок, которые могут застрять в щетке, забить шланг и даже порвать пылесборник.–