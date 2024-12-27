Хитом продаж в магазинах Prisma в этом рождественском сезоне (20-26 декабря) стали мандарины - их продали на 75% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего за этот период в Prisma было продано около сотни тонн мандаринов.
В рождественский период жители Эстонии купили в Prisma сто тонн именно этого товара
Самый активный день продаж в Prisma, как и в прошлом году, пришелся на 23 декабря.
Помимо роста продаж мандаринов, заметно увеличился спрос на консервированный горошек (+21% по сравнению с прошлым годом), картофель (+14%) и квашеную капусту (+11%). Праздничные покупательские тренды ясно показывают, что эстонские потребители ценят выгодные цены, качественные продукты и традиции.
Глава по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару считает, что покупателей привлекли скидки: «Это и объясняет рост объемов».
«Хотя объем продаж лосося был немного ниже, чем в прошлом году, спрос на икру вырос втрое. Это говорит о том, что в праздничные дни люди все же хотят позволить себе немного роскоши», - добавил он.
По-прежнему популярными остаются имбирное печенье (+9%), глинтвейн (+10%) и различные рождественские сладости (+2%). Стабильным спросом пользуются кровяные колбасы (+3%) и свинина (+4%) как неотъемлемая часть традиционного праздничного меню.
Lego стали хитом среди промышленных товаров
Похоже, что в подарках многих детей (и, возможно, взрослых) в этом году оказались наборы Lego – их продажи в рождественский сезон выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными стали комплекты из серии Icons, в то время как в прошлом году лидировали различные модели автомобилей.
Продажи рождественских гирлянд выросли на 66%, а открыток - на 20%, что свидетельствует о сохраняющейся популярности отправки поздравлений по почте. Также на 10% увеличился спрос на детские книги, на 8% - на электрические зубные щетки, а на 6% выросли продажи аудиотехники (колонки и наушники).
В списке праздничных покупок по-прежнему лидируют знакомые фавориты. Помимо мандаринов, популярностью у клиентов пользовались:
- немытый картофель,
- молоко Pere (2,5%, 1 л в пакете),
- сметана Farmi (20%, 500 г),
- апельсины (Navelina I класс),
- горячие напитки в стаканах (чай, кофе, какао),
- бананы (Chiquita).
В категории промышленных товаров лидировали лотерейные билеты, упаковочная бумага и подарочные пакеты. Также активно покупали цветы - красные тюльпаны, пуансеттии и амариллисы. В список самых продаваемых товаров попали и игровые консоли Sony PS5.