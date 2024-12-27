В рождественский период жители Эстонии купили в Prisma сто тонн именно этого товара

Самый активный день продаж в Prisma, как и в прошлом году, пришелся на 23 декабря.

Помимо роста продаж мандаринов, заметно увеличился спрос на консервированный горошек (+21% по сравнению с прошлым годом), картофель (+14%) и квашеную капусту (+11%). Праздничные покупательские тренды ясно показывают, что эстонские потребители ценят выгодные цены, качественные продукты и традиции.

Глава по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару считает, что покупателей привлекли скидки: «Это и объясняет рост объемов».

«Хотя объем продаж лосося был немного ниже, чем в прошлом году, спрос на икру вырос втрое. Это говорит о том, что в праздничные дни люди все же хотят позволить себе немного роскоши», - добавил он.

По-прежнему популярными остаются имбирное печенье (+9%), глинтвейн (+10%) и различные рождественские сладости (+2%). Стабильным спросом пользуются кровяные колбасы (+3%) и свинина (+4%) как неотъемлемая часть традиционного праздничного меню.

Lego стали хитом среди промышленных товаров

Похоже, что в подарках многих детей (и, возможно, взрослых) в этом году оказались наборы Lego – их продажи в рождественский сезон выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярными стали комплекты из серии Icons, в то время как в прошлом году лидировали различные модели автомобилей.

Продажи рождественских гирлянд выросли на 66%, а открыток - на 20%, что свидетельствует о сохраняющейся популярности отправки поздравлений по почте. Также на 10% увеличился спрос на детские книги, на 8% - на электрические зубные щетки, а на 6% выросли продажи аудиотехники (колонки и наушники).

В списке праздничных покупок по-прежнему лидируют знакомые фавориты. Помимо мандаринов, популярностью у клиентов пользовались:

немытый картофель,

молоко Pere (2,5%, 1 л в пакете),

сметана Farmi (20%, 500 г),

апельсины (Navelina I класс),

горячие напитки в стаканах (чай, кофе, какао),

бананы (Chiquita).

В категории промышленных товаров лидировали лотерейные билеты, упаковочная бумага и подарочные пакеты. Также активно покупали цветы - красные тюльпаны, пуансеттии и амариллисы. В список самых продаваемых товаров попали и игровые консоли Sony PS5.