Ничто не сравнится с размахом рождественских шведских столов на наших паромах, уж поверьте многолетнему опыту. Даже знаменитые китайские буфеты в Хельсинки - их бледное подобие. Но многое могут перенять у профессионалов и обычные хозяйки, накрывающие праздничный новогодний стол не в плавучем ресторане, а в своей небольшой гостиной. Главное - уловить принципы и сместить акценты в свою пользу.