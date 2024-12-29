Ничто не сравнится с размахом рождественских шведских столов на наших паромах, уж поверьте многолетнему опыту. Даже знаменитые китайские буфеты в Хельсинки - их бледное подобие. Но многое могут перенять у профессионалов и обычные хозяйки, накрывающие праздничный новогодний стол не в плавучем ресторане, а в своей небольшой гостиной. Главное - уловить принципы и сместить акценты в свою пользу.
Напомню незабываемое: огромное количество разнообразной еды и неограниченное количество подходов к раздаче. Причем и заплативший немалые деньги на пароме, и 15-17 евро в китайской забегаловке, все действуют по принципу: не съем, так понадкусываю, и накладывают на тарелки горы еды, большая часть которой превращается в отходы. Плохо? Конечно.