Туман и «Ковер»

Сразу после авиакатастрофы под Актау пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко озвучил предварительную версию о причинах происшествия - якобы после столкновения с птицами на борту возникла «нештатная ситуация», и командир судна решил отправиться на запасной аэродром.

Но через несколько часов в соцсетях и СМИ стали появляться фотографии и видео хвостовой части самолета, на которой видны повреждения, не свойственные столкновениям с птицами. Вместе с фотографиями появились теории о связи авиакатастрофы с атакой украинских дронов на Грозный утром 25 декабря.

Только в пятницу, 27 декабря, глава Росавиации Дмитрий Ядров выступил с заявлением. Он рассказал, что в районе чеченской столицы была «сложная обстановка»: из-за атаки украинских беспилотников «на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ» там был введен режим «Ковер», а аэропорт Грозного накрыл «плотный туман», и на высоте 500 метров не было видимости.

План «Ковер» подразумевает закрытие неба над определенной территорией, когда воздушное судно незаконно пересекает российские границы, или при появлении неопознанных летательных объектов. Если самолет находится в воздухе, когда объявляется план «Ковер», он должен немедленно приземлиться или выйти за пределы района.