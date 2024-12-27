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Финская таможня конфисковала нефть корабля «теневого флота» России, который мог повредить Estlink 2

Обновлено 27 декабря 2024, 18:54
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Танкер Eagle S в Балтийском море после того, как был выведен из строя подводный кабель Estlink 2. Танкер задержан финскими властями. 27 декабря 2024 года.
Танкер Eagle S в Балтийском море после того, как был выведен из строя подводный кабель Estlink 2. Танкер задержан финскими властями. 27 декабря 2024 года. Фото: Reuters / Scanpix

Свое расследование после повреждения энергокабеля на дне Балтийского моря начала таможня Финляндии. В ведомстве сообщили об аресте груза танкера, который ранее был задержан по подозрению в причастности к инциденту. По данным СМИ, на борту работает экипаж из граждан Индии. Год назад газопровод Balticconnector был разрушен якорем китайского судна. Индия и Китай являются одними из основных потребителей услуг «теневого флота» РФ. 

Кабель электропередачи Estlink 2 был поврежден в Балтийском море 25 декабря 2024 года, а подозревается в этом грузовое судно Eagle S, которое ходит под флагом Островов Кука и на борту которого находится груз топлива, напоминает вечером в пятницу на своем сайте таможня Финляндии.

«Таможня начала предварительное расследование по факту грубого нарушения регламентов», - сказано в том же сообщении.

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