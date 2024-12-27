Финская таможня конфисковала нефть корабля «теневого флота» России, который мог повредить Estlink 2

Танкер Eagle S в Балтийском море после того, как был выведен из строя подводный кабель Estlink 2. Танкер задержан финскими властями. 27 декабря 2024 года.

Свое расследование после повреждения энергокабеля на дне Балтийского моря начала таможня Финляндии. В ведомстве сообщили об аресте груза танкера, который ранее был задержан по подозрению в причастности к инциденту. По данным СМИ, на борту работает экипаж из граждан Индии. Год назад газопровод Balticconnector был разрушен якорем китайского судна. Индия и Китай являются одними из основных потребителей услуг «теневого флота» РФ.