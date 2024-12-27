ФОТО И ВИДЕО ВМС Эстонии обследовали место повреждения морского кабеля Elisa

В среду вечером в Elisa сообщили о повреждениях двух принадлежащих компании морских кабелей. Об инциденте уведомлены власти Финляндии и Эстонии, которые продолжают расследование.

Благодаря резервным соединениям работа услуг Elisa в Финляндии и Эстонии не пострадала. Подготовка к ремонтным работам уже ведется, однако их начало может занять несколько дней. В настоящее время причины повреждений кабелей неизвестны. В ходе ремонта кабели будут обследованы для выяснения обстоятельств инцидента.