Сегодня корабль ВМС Эстонии «Генерал Курвитс» провел подводную операцию для обследования места повреждения морского кабеля Elisa. С помощью двух гидролокаторов было исследовано одно из трех мест разрыва.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ ВМС Эстонии обследовали место повреждения морского кабеля Elisa
В среду вечером в Elisa сообщили о повреждениях двух принадлежащих компании морских кабелей. Об инциденте уведомлены власти Финляндии и Эстонии, которые продолжают расследование.
Благодаря резервным соединениям работа услуг Elisa в Финляндии и Эстонии не пострадала. Подготовка к ремонтным работам уже ведется, однако их начало может занять несколько дней. В настоящее время причины повреждений кабелей неизвестны. В ходе ремонта кабели будут обследованы для выяснения обстоятельств инцидента.
«Генерал Курвитс» - многоцелевое судно ВМС Эстонии для борьбы с загрязнением и проведения спасательных операций. В начале 2023 года корабль вошел в состав дивизиона патрульных кораблей ВМС Эстонии.