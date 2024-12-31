Сегодня, 31 декабря, вечером в Таллинне на 97-м году жизни скончался экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель (10.05.1928 - 31.12.2024), которого называли тяжеловесом и «непотопляемым» долгожителем эстонской политики.
Большая галерея ⟩ Умер экс-президент Арнольд Рюйтель: тяжеловес и долгожитель эстонской политики (1)
Сторонников и недоброжелателей, не раз напоминавших о его коммунистическом прошлом, при жизни у Арнольда Рюйтеля было немало.
При этом и те, и другие признают, что Рюйтель, который в течение нескольких десятилетий оставался крупной фигурой на политическом небосклоне страны, приложил немало усилий для восстановления независимости Эстонии.
Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в сельской православной семье.
После войны окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, зоотехником, директором совхоза, несколько лет возглавлял Эстонскую сельскохозяйственную академию.
Партийно-государственная карьера «крепкого хозяйственника» Рюйтеля резко пошла в гору в 1977 году, когда он стал членом бюро ЦК КПЭ.
Затем Арнольд Рюйтель поочередно занимал посты секретаря ЦК Компартии Эстонии по вопросам сельского хозяйства, первого заместителя председателя Совета Министров Эстонской ССР, председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, члена Центральной ревизионной комиссии КПСС.
Борьба за независимость Эстонии
Именно Рюйтель, по мнению историков, сыграл одну из главных ролей в подготовке Декларации о суверенитете, принятой Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября 1988 года, которая, по сути, положила начало распаду СССР.
В начале девяностых Арнольд Рюйтель стал председателем Верховного Совета ЭССР и оставался на этом посту до октября 1992 года.
Под его руководством 8 мая 1990 года Верховный Совет принял закон о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1938 года.
В 1990 году по инициативе Рюйтеля в Таллинне был создан Совет стран Балтии, сыгравший важную роль в создании единого фронта балтийских республик для борьбы за независимость.
20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской Республики принял решение о восстановлении суверенитета Эстонии, а уже 17 сентября 1991 года Эстонская Республика была принята в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций.
Напряженная политическая борьба за независимость Эстонии принесла свои плоды. Арнольд Рюйтель в те годы был главой Эстонского государства и сыграл важную роль в сплочении народа и политических сил для достижения общей цели.
Президент республики
В 1991-1992 годах Рюйтель входил в состав Конституционной Ассамблеи, разработавшей проект Конституции Эстонской Республики.
В 1995 году он был избран членом Рийгикогу, где почти два года занимал пост вице-спикера.
Дважды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, в 1992 и 1996 годах, однако оба раза проигрывал Леннарту Мери.
Президентом Эстонской Республики Арнольд Рюйтель был избран 21 сентября 2001 года коллегией выборщиков и находился на этом посту до осени 2006 года, уступив на очередных выборах Тоомасу Хендрику Ильвесу.
Стоит отметить, что именно в бытность Рюйтеля президентом Эстонии страна вступила в НАТО и Европейский союз.
Партийная и общественная деятельность
Параллельно с государственным управлением Арнольд Рюйтель продолжал научные исследования, защитив в 1991 году докторскую степень по сельскому хозяйству.
Помимо своей политической деятельности, Рюйтель активно занимался общественной работой: в разные годы был председателем Эстонского общества охраны природы, участвовал в работе Института национального развития и сотрудничества, возглавлял эстонскую национальную организацию Всемирного Зелёного Креста.
В 1994 году Арнольд Рюйтель стал одним из основателей и председателем Эстонской партии селян (Eesti Maarahva Erakond).
В 1999 году партия сменила название на Народный союз Эстонии, в 2012 – на Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).
C 2007 года Рюйтель занимал пост почётного председателя партии, однако летом 2024 года вместе со своей женой Ингрид покинул ряды EKRE на фоне внутрипартийного кризиса.
Последние годы жизни
В конце декабря 2024 года 96-летнего Арнольда Рюйтеля доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее бывший глава государства также попадал в больницу, однако после медицинских процедур или обследований он возвращался к обычным делам.
В 2021 году Рюйтель почувствовал себя плохо в зале Рийгикогу во время традиционного торжественного заседания Клуба 20 августа.
После медицинского осмотра он покинул больницу, и его состояние стабилизировалось.
В 2006 году Рюйтель обратился в больницу в Мустамяэ после ухудшения самочувствия в конце рабочего дня. Тогда выяснилось, что причиной был слишком низкий уровень артериального давления.
В сентябре 1997 года Арнольду Рюйтелю в больнице Мустамяэ провели операцию на сердце из-за предынфарктного состояния.
Вдова Арнольда Рюйтеля – Ингрид Рюйтель – доктор гуманитарных наук, всемирно известный фольклорист и музыковед. У Рюйтеля осталось две дочери и шесть внуков.