Умер Арнольд Рюйтель: тяжеловес и долгожитель эстонской политики

Сторонников и недоброжелателей, не раз напоминавших о его коммунистическом прошлом, при жизни у Арнольда Рюйтеля было немало.

При этом и те, и другие признают, что Рюйтель, который в течение нескольких десятилетий оставался крупной фигурой на политическом небосклоне страны, приложил немало усилий для восстановления независимости Эстонии.

Арнольд Рюйтель родился 10 мая 1928 года на острове Сааремаа в сельской православной семье.

После войны окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, зоотехником, директором совхоза, несколько лет возглавлял Эстонскую сельскохозяйственную академию.

Партийно-государственная карьера «крепкого хозяйственника» Рюйтеля резко пошла в гору в 1977 году, когда он стал членом бюро ЦК КПЭ.

Затем Арнольд Рюйтель поочередно занимал посты секретаря ЦК Компартии Эстонии по вопросам сельского хозяйства, первого заместителя председателя Совета Министров Эстонской ССР, председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, члена Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Арнольд Рюйтель - ректор Эстонской сельскохозяйственной академии, 1976 год. Фото: Erich Norman/Eta/Rahvusarhiiv

Борьба за независимость Эстонии

Именно Рюйтель, по мнению историков, сыграл одну из главных ролей в подготовке Декларации о суверенитете, принятой Верховным Советом Эстонской ССР 16 ноября 1988 года, которая, по сути, положила начало распаду СССР.

В начале девяностых Арнольд Рюйтель стал председателем Верховного Совета ЭССР и оставался на этом посту до октября 1992 года.

Под его руководством 8 мая 1990 года Верховный Совет принял закон о восстановлении действия Конституции независимой Эстонской Республики 1938 года.