Утечка газа на шоссе Таллинн-Пярну: работы продолжаются, спасатели просят помощи у Сил обороны

Цистерна заднего грузовика не повреждена, и содержащийся в ней СПГ остается в жидком состоянии при безопасной температуре хранения. Тем не менее, главной задачей остается вывоз грузовика из опасной зоны.

Его нельзя завести, поскольку он находится в опасной зоне, где даже малейшая искра - в том числе от стартера при запуске двигателя - или нагретые части машины могут воспламенить газ, присутствующий в воздухе. Спасательный департамент запросил помощь у Сил обороны для безопасной эвакуации грузовика с помощью их техники.

На месте происшествия создан оперативный штаб, в который вошли представители спасательных служб, полиции, скорой помощи, Департамента транспорта, Сил обороны и компании–владельца груза. Цель штаба - максимально быстро и безопасно ликвидировать последствия инцидента.

Шоссе Таллинн-Пярну в районе аварии останется закрытой на время работ, а полиция организовала объезд через дорогу Ээсмяэ-Керну.

СПГ транспортируется в цистернах под давлением при температуре -163°C. В сжиженном состоянии его объем в 600 раз меньше, чем в газообразном. При выходе из-под давления газ испаряется - именно этот процесс происходит на месте аварии.

В высокой концентрации газ взрывоопасен, поэтому из зоны инцидента удалены все потенциальные источники возгорания. Из-за крайне низкой температуры газ может вызвать ожоги при контакте с кожей, но постепенно он рассеивается в атмосфере до безопасного уровня.