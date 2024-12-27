Спасательные работы на 35-м километре трассы Таллинн-Пярну-Икла после ДТП продолжаются. Хотя интенсивность утечки снизилась, цистерну с сжиженным природным газом (СПГ) по-прежнему нельзя безопасно переместить. По данным Спасательного департамента, дорога останется закрытой как минимум до завтрашнего полудня.
Утечка газа на шоссе Таллинн-Пярну: работы продолжаются, спасатели просят помощи у Сил обороны
Цистерна заднего грузовика не повреждена, и содержащийся в ней СПГ остается в жидком состоянии при безопасной температуре хранения. Тем не менее, главной задачей остается вывоз грузовика из опасной зоны.
Его нельзя завести, поскольку он находится в опасной зоне, где даже малейшая искра - в том числе от стартера при запуске двигателя - или нагретые части машины могут воспламенить газ, присутствующий в воздухе. Спасательный департамент запросил помощь у Сил обороны для безопасной эвакуации грузовика с помощью их техники.
На месте происшествия создан оперативный штаб, в который вошли представители спасательных служб, полиции, скорой помощи, Департамента транспорта, Сил обороны и компании–владельца груза. Цель штаба - максимально быстро и безопасно ликвидировать последствия инцидента.
Шоссе Таллинн-Пярну в районе аварии останется закрытой на время работ, а полиция организовала объезд через дорогу Ээсмяэ-Керну.
СПГ транспортируется в цистернах под давлением при температуре -163°C. В сжиженном состоянии его объем в 600 раз меньше, чем в газообразном. При выходе из-под давления газ испаряется - именно этот процесс происходит на месте аварии.
В высокой концентрации газ взрывоопасен, поэтому из зоны инцидента удалены все потенциальные источники возгорания. Из-за крайне низкой температуры газ может вызвать ожоги при контакте с кожей, но постепенно он рассеивается в атмосфере до безопасного уровня.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что около 21:10 центр тревоги получил сообщение о ДТП на 35-м километре шоссе Таллинн-Пярну в деревне Метсанурга (волость Сауэ), участниками которого стали четыре легковушки и два грузовика. По первоначальным данным, никто серьезно не пострадал.
Как рассказали в полиции, все началось с того, что автомобиль Škoda врезался в дорожное ограждение. После этого машина вылетела в правый кювет, а колесо Škoda отскочило и попало в автомобиль, двигавшийся навстречу в сторону Пярну. Другие водители остановились, чтобы помочь водителю Škoda и встали на дороге. Ехавшие сзади транспортные средства не успели затормозить, что привело к цепной аварии с участием нескольких легковых машин и двух грузовиков. За рулем Škoda был 58-летний мужчина. Полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось при первичном тестировании.
Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом. В одном из грузовиков было 18 тонн газа, который тяжелее воздуха и оседает на землю, создавая угрозу взрыва.
Из-за опасности взрыва на месте происшествия была обозначена опасная зона радиусом 300 метров, где проводятся спасательные работы. На территории остался один хутор, два жителя которой были эвакуированы. Жителям более удаленных домов рекомендовано закрыть окна и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.