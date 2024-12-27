Школа имени Пушкина в Тарту сменит название позже, чем предполагалось

Такое решение было принято на заседании Тартуской горуправы 20 декабря по предложению попечительского совета и ученического представительства Тартуской школы имени Пушкина, передает издание «Вестник Тарту».

«С 1 сентября 2025 года наша школа будет носить новое имя - Тартуская школа Йогентага. Наша школа носит имя Александра Пушкина и заменять его имя на имя другого человека - кощунство. Поэтому все предложения, которые были связаны с именами других знаменитых людей, комиссия не рассматривала и нашла другой путь - связать название школы с историей и географией нашего региона, отражая богатство культуры и природной среды вокруг реки Эмайыги и города Тарту», - прокомментировала директор школы Алина Бразюлене.

Смена названия

Последние десять лет школа работала как русскоязычная начальная школа, но с 2024 года школа становится полностью эстоноязычной и в будущем станет региональной школой, принимающей всех детей, независимо от их родного языка.

Конкурс названий был организован под руководством школы осенью этого года, поскольку прежнее название перестало быть актуальным в связи с переходом на эстоноязычное обучение.