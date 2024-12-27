Расширение сети зарядных станций: где в Эстонии можно зарядить электромобиль?

За последний месяц сеть Enefit расширилась на следующие локации:

Таллинн – парковка Вяйке-Раннавярав на границе Старого города, а также парковочный дом торгового центра Viru (добавлено 5 зарядных устройств).

Харьюмаа – парковка торгового центра Rõõmu Kaubamaja в Кейла и парковка магазина Rimi в Ярвекюла.

Пярну – парковка торгового центра Kaubamajakas.

Пылтсамаа – парковка Rimi.

Валга – парковки Rimi и Selver.

Точные локации зарядных станций доступны на карте сети Enefit Volt.

На зарядных станциях Enefit уже использовано более пяти миллионов кВт⋅ч 100% возобновляемой энергии. Компания подчеркивает, что зарядка электромобилей способствует созданию более экологичного будущего.

Стоимость зарядки

Цены зависят от максимальной мощности зарядного устройства, однако скорость зарядки может варьироваться в зависимости от характеристик автомобиля и количества электромобилей, подключенных к одной станции.

Дополнительную информацию о зарядных пунктах и решениях Enefit Volt можно найти на сайте компании.