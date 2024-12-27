Enefit объявил об открытии новых общественных зарядных станций для электромобилей в нескольких регионах Эстонии.
Расширение сети зарядных станций: где в Эстонии можно зарядить электромобиль?
За последний месяц сеть Enefit расширилась на следующие локации:
Таллинн – парковка Вяйке-Раннавярав на границе Старого города, а также парковочный дом торгового центра Viru (добавлено 5 зарядных устройств).
Харьюмаа – парковка торгового центра Rõõmu Kaubamaja в Кейла и парковка магазина Rimi в Ярвекюла.
Пярну – парковка торгового центра Kaubamajakas.
Пылтсамаа – парковка Rimi.
Валга – парковки Rimi и Selver.
Точные локации зарядных станций доступны на карте сети Enefit Volt.
На зарядных станциях Enefit уже использовано более пяти миллионов кВт⋅ч 100% возобновляемой энергии. Компания подчеркивает, что зарядка электромобилей способствует созданию более экологичного будущего.
Стоимость зарядки
Цены зависят от максимальной мощности зарядного устройства, однако скорость зарядки может варьироваться в зависимости от характеристик автомобиля и количества электромобилей, подключенных к одной станции.
Дополнительную информацию о зарядных пунктах и решениях Enefit Volt можно найти на сайте компании.