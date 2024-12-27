Влияние автоналога: в последние дни этого года тысячи автомобилей снимут с учета

«Тысячи машин, которые находятся на стоянках для продажи поддержанных автомобилей, зарегистрированы в дорожном регистре и ждут своих покупателей. Однако фирма обязана уплатить годовой налог за автомобиль на стоянке, даже если он будет продан в первые дни января. Поэтому можно предположить, что в последние два рабочих дня года автодилеры массово начнут массово снимать автомобили с учета», - пояснил представитель фирмы по продаже поддержанных автомобилей Longo Райнер Ууккиви.

По его словам, только на торговых площадках Longo ожидают покупателей более 250 автомобилей, за которые в противном случае пришлось бы заплатить около 25 000 евро в виде годового налога.

«Транспортный налог повлиял на автомобильную торговлю уже с осени. С октября продажи были очень активными, так как многие решили заменить старый автомобиль на более новый до начала года, чтобы избежать высоких регистрационных сборов»,- сообщил Ууккиви.

Он добавил, что продажи Longo за последние три месяца были на 30% выше по сравнению с прошлым годом.

Две трети автомобилей, проданных Longo, были с дизельными двигателями. Самыми популярными моделями в октябре и декабре стали Volvo V60 с дизельным двигателем возрастом от 6 до 9 лет, а в ноябре - Škoda Octavia с дизельным двигателем возрастом от 4 до 9 лет.

Спад в начале года

По словам Ууккиви, в первом квартале нового года на автомобильном рынке ожидается затишье. «Продажи вернутся к обычному уровню к лету, так как из-за налога люди не откажутся от автомобилей», - отметил он.

Годовой налог на автомобили, которые продает Longo, составляет в среднем от 50 до 200 евро, а регистрационный сбор - менее тысячи евро.