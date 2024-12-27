Комиссия по гособороне о повреждении подводного кабеля: усилия союзников должны быть гораздо масштабнее

Согласно заявлению, сформировался определенный шаблон физических гибридных нападений против подводной инфраструктуры в Балтийском море, представляющий угрозу для НАТО и ЕС. По сообщению комиссии, это осознанная, повторяющаяся и намеренная деятельность.

«Мы должны незамедлительно предпринять решительные шаги вместе с союзниками, которым мы предложим приступить к круглосуточной охране Балтийского моря - особенно в тех регионах, где расположена критическая подводная инфраструктура. Мы не допустим ни одного безнаказанного повреждения подводной инфраструктуры», - говорится в заявлении.

По сообщению комиссии, аналогично с миссией ПВО стран Балтии НАТО следует эффективнее усилить постоянные морские силы на Балтийском море, одной из задач которых является оборона подводной инфраструктуры.

«Решение Эстонии отправить патрульное судно ВМС для защиты действующего кабеля Estlink 1 в дополнение к похвально быстрой и эффективной реакции Финляндии - шаг в верном направлении, но усилия союзников должны быть гораздо масштабнее, - отметила комиссия, по мнению которой это обеспечит и рост сдерживания, и способность быстрого реагирования. - Ни одно подозреваемое в терроризме против инфраструктуры морское судно не должно иметь возможности скрыться до завершения следственных действий после преступления».

Комиссия добавила, что Балтийское море - это прежде всего вотчина НАТО и ЕС. «Международное право на нашей стороне и у нас достаточно способностей для самообороны», - говорится в заявлении.

На внеочередном заседании комиссии по гособороне обзор гибридных нападений со стороны России членам комиссии представили канцлер Министерства обороны Каймо Кууск и директор по координации безопасности и гособороны госканцелярии Эркки Тори.