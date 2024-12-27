Танкер Eagle S теневого флота РФ, задержанный Финляндией 25 декабря в связи с повреждением морского кабеля Estlink 2, оснащен передающими и принимающими устройствами, что фактически делает судно российским шпионским кораблем, пишет морское издание Lloyd's List.
СМИ: на задержанном Финляндией танкере были обнаружены разведывательные устройства
На борту танкера Eagle S, задержанного Финляндией 25 декабря из-за повреждения морского кабеля Estlink 2, находилось высокотехнологичное оборудование, необычное для грузового судна. Эти устройства потребляли большое количество энергии, что приводило к регулярным перебоям в электроснабжении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Семь месяцев назад он оказывал судну морские услуги.
Как выяснило издание Lloyd’s List, аналогичное оборудование установлено на другом танкере того же владельца - Swiftsea Rider, попавшем под санкции Великобритании.
Eagle S, плавающий под флагом Островов Кука, и Swiftsea Rider под флагом Гондураса являются двумя из 26 старых танкеров, связанных с Россией, с непрозрачной структурой собственности. Великобритания ввела санкции против владельцев этих судов.
Танкеры приобрели в 2022-2023 годах, после чего с судоходной компанией Eiger Shipping российского нефтетрейдера Litasco были заключены чартерные договоры.
Источник, пожелавший остаться анонимным, передал Lloyd's List в июне не менее 60 конфиденциальных документов, касающихся Eagle S. В том числе и проверочный отчет, описывающий многочисленные нарушения безопасности, выявленные во время стоянки судна на якоре в водах Дании.
Эти и другие документы, связанные с теневым флотом, чья подлинность подтверждена, содержат сведения о классе судна, страховке, флаге и других технических и нормативных требованиях.
В июле Lloyd’s List сообщило о серьезных недостатках Eagle S, угрожающих экологии и экипажу, а также указало на плохое техническое состояние теневого флота и несоблюдение регуляторных норм.
Позже источник сообщил, что на борту Eagle S был замечен посторонний человек, не являвшийся моряком.
По имеющейся информации, оборудование для прослушивания и записи доставлялось на 20-летний танкер в крупных переносных чемоданах. На судно также было доставлено множество ноутбуков с клавиатурами, на которых были русские и турецкие раскладки. Они использовались для связи с Турцией и Россией.
Загадочное оборудование хранилось либо на мостике судна, либо на самой высокой точке корабля. Приемо-передающие устройства использовались для записи всех радиочастот и выгружались для анализа по прибытии в Россию.
«Они следили за всеми кораблями и самолетами ВМС НАТО», - рассказал источник Lloyd’s List. «У них были все данные. Они просто подстраивали свои частоты. Этим занимались российские, турецкие и индийские радисты», - отметил он. Источник также утверждает, что в Ла-Манше с борта Eagle S сбрасывались устройства, напоминающие сенсоры.
После разгрузки для анализа разведывательное оборудование, по словам источников, больше не устанавливалось на борт Eagle S, но было размещено на Swiftsea Rider.