Еще одна трагедия: в пожаре погиб человек

На место прибыли команды Лиллекюла, Нымме и Палдиски, а также спасатели-добровольцы Хюйру и Сауэ. Спасатели немедленно приступили к прочесыванию здания. К сожалению, в 21:09 был обнаружен мертвый человек.

Спасатели локализовали пожар в 21:19. Затем были завершены все работы по тушению и проветрены помещения.

По предварительной информации, в здании был дымовой датчик. Точные обстоятельства и причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

Спасатели подчеркивают, что только работающий дымовой датчик может вовремя сигнализировать о пожаре. Спасатели призывают проверить, есть ли у вас, ваших соседей и близких работающий датчик дыма и угарного газа. Дымовой датчик может спасти жизнь.

В этом году в пожарах погибли 33 человека.