Погнались за двумя зайцами: задержана нашумевшая банда воров

Неоднократно совершавший кражи ценных вещей в Тарту профессиональный вор и его помощники отправились на гастроли и в Вильянди, но были пойманы охранниками при попытке налета на магазины двух разных известных сетей с разницей менее чем в час, сообщили в компании Viking Security.
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По словам начальника службы охраны Viking Security Юхана Айа, задержанный уже знаком специалистам южноэстонского региона охранного предприятия, и его поимка принесет некоторое облегчение на фоне участившихся попыток краж в регионе.