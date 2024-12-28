Сб, 28.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Погнались за двумя зайцами: задержана нашумевшая банда воров

Перевод: rus.postimees.ee
Copy
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

Неоднократно совершавший кражи ценных вещей в Тарту профессиональный вор и его помощники отправились на гастроли и в Вильянди, но были пойманы охранниками при попытке налета на магазины двух разных известных сетей с разницей менее чем в час, сообщили в компании Viking Security.

По словам начальника службы охраны Viking Security Юхана Айа, задержанный уже знаком специалистам южноэстонского региона охранного предприятия, и его поимка принесет некоторое облегчение на фоне участившихся попыток краж в регионе.

«В основу операции по задержанию этого опытного вора легла народная мудрость, что за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. В Тарту этому человеку на нескольких объектах изначально везло, но в итоге это привлекло к нему внимание. Он пытался орудовать и в Вильянди, но охранники поймали его. При задержании у человека были изъяты как товары с конкретного объекта, так и добыча от предыдущей кражи. Он был передан полиции», - рассказал Айа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх