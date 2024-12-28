Погнались за двумя зайцами: задержана нашумевшая банда воров

«В основу операции по задержанию этого опытного вора легла народная мудрость, что за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. В Тарту этому человеку на нескольких объектах изначально везло, но в итоге это привлекло к нему внимание. Он пытался орудовать и в Вильянди, но охранники поймали его. При задержании у человека были изъяты как товары с конкретного объекта, так и добыча от предыдущей кражи. Он был передан полиции», - рассказал Айа.