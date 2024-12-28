«Россия пришла за террористами, но убивала нас». К чему привела ставка Москвы на Асада

Гарантом договоренностей между правительством и повстанцами выступала Москва, и российская военная полиция патрулировала возвращенные под контроль Асада города. Военная полиция была гарантом сдачи и соседнего Джобара, еще одном пригороде Дамаска. Он был окружен правительственными войсками и на 93% разрушен.

Ахмед Халифа, житель ближайшей окраины Дамаска, говорит, что к россиянам у него претензий нет: «Российская армия нам ничего плохого не сделала. Мы лишь видели, как они ездили по улицам в своих машинах. Ничего плохого на земле мы от них не видели».

От центра Дамаска до Джобара меньше получаса на машине, но он лежит в руинах Фото: BBC

В разрушении Джобара он винит именно силы режима - и утверждает, что был свидетелем того, как солдаты правительственной армии не давали мирным жителям вернуться.

«Они разрушали дома и медленно разграбляли все, что в них оставалось, - мебель, облицовку, двери, окна, - все, что могли утащить. Это были солдаты армии, которая называла себя нашей защитницей. Я видел это все своими глазами», - вспоминает Халифа.

Разграбление жилых кварталов в других повстанческих городах, в том числе Алеппо, после захвата их правительственной армией хорошо задокументировано. Многие источники указывали на отряды «Шабиха» (призраков) - провластные нерегулярные формирования.

Сотни сирийцев надеются найти родных, пропавших без вести в секретных тюрьмах режима Фото: BBC

Президент России Владимир Путин, объявляя о вступлении в сирийский конфликт в 2015 году, обещал поддержку сирийской армии «исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками».