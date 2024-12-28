Если бы танкер Eagle S мог продолжить свой путь, уже через полчаса судно могло бы также повредить и морской кабель Estlink 1, а в течение часа, судя по всему, и поврежденный китайским судном Newnew Polar Bear в октябре прошлого года газопровод Balticconnector.

По данным издания, финские власти были готовы действовать, даже если бы судно не остановилось, а продолжило бы тащить якорную цепь по дну Балтийского моря.

Решение финских властей остановить судно предотвратило дальнейшее разрушение инфраструктуры. По оценке издания, эта операция на Балтийском море во многом была исключительной, из-за чего отношения Финляндия с Россией стали еще более напряженными.

Нефтяной танкер, принадлежащий российскому теневому флоту, в настоящее время стоит на якоре у финского полуострова Порккала, и финские власти проводят расследование.