Среднестатистический житель Эстонии ежегодно потребляет 10,9 литра чистого алкоголя. «Это означает, что в среднем один человек каждую неделю выпивает пол-литра водки или 2,5 литра вина», – заявила министр, отметив, что это становится причиной многих проблем со здоровьем и социальных трудностей.

Министерство социальных дел планирует за десять лет сократить потребление алкоголя в Эстонии на 20 процентов. Это означает, что вместо почти 11 литров на душу населения старше 15 лет в год, эта цифра снизится до чуть менее девяти литров чистого алкоголя. Эти цели изложены в стратегическом документе «Основные направления по снижению потребления алкоголя 2025–2035».