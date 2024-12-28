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А поможет? Министр здравоохранения Сиккут планирует бороться с «зеленым змием» путем введения ограничений (1)

Перевод: Вера Копти
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В рамках борьбы с «зеленым змием» предлагается запретить продажу алкоголя рядом с детскими учреждениями.
В рамках борьбы с «зеленым змием» предлагается запретить продажу алкоголя рядом с детскими учреждениями. Фото: Madis Veltman

План борьбы с алкоголизмом на следующие десять лет, подготовленный министром здравоохранения Рийной Сиккут (Соцдемы), еще не завершен, но уже вызывает волну критики со стороны производителей и продавцов алкоголя. 

Среднестатистический житель Эстонии ежегодно потребляет 10,9 литра чистого алкоголя. «Это означает, что в среднем один человек каждую неделю выпивает пол-литра водки или 2,5 литра вина», – заявила министр, отметив, что это становится причиной многих проблем со здоровьем и социальных трудностей.

Министерство социальных дел планирует за десять лет сократить потребление алкоголя в Эстонии на 20 процентов. Это означает, что вместо почти 11 литров на душу населения старше 15 лет в год, эта цифра снизится до чуть менее девяти литров чистого алкоголя. Эти цели изложены в стратегическом документе «Основные направления по снижению потребления алкоголя 2025–2035».

Для достижения этой цели министерство планирует ввести ряд ограничений – в частности, привязать акциз на алкоголь к уровню инфляции, ограничить или запретить рекламу и дистанционную продажу алкоголя, а также улучшить профилактическую работу и лечение зависимостей.

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