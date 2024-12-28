Долгожители Эстонии Самые пожилые мужчина и женщина живут в одном городе

106-летний Эрдман Бланк проводит дни в тартуском пансионате Eluringikeskus и, как подтвердила в пятницу, 27 декабря, администратор пансионата Кюлликки Токман, он до сих пор с большим интересом следит за новостями. Близкие часто его навещают и каждый раз приносят свежие газеты.

Жительнице Тарту Лизетте Отти 14 января исполнилось 106 лет, и она тоже проводит дни в доме по уходу. Ее дочь Инна рассказала, что здоровье ее матери уже не очень хорошее и сама она уже пожилой человек, поэтому ее мать Лизетте, с которой она много лет жила в квартире в районе Аннелинн, пришлось отправить в дом престарелых, и как раз в субботу она планирует навестить ее там.