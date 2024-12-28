Знакома ли вам ситуация, когда во время длинных праздников совместным семейным занятиям ребенок предпочитает видеоигры? Вместо того чтобы сердиться на него за это, эксперты советуют присоединиться к игре. По словам специалистов, совместные игры позволяют укрепить отношения с ребенком, улучшить его коммуникативные навыки и развить другие полезные в жизни умения.
Эксперты советуют: чем заняться с детьми во время зимних каникул
Часто родителям сложно найти общие занятия с детьми – особенно с подростками – поскольку их интересы могут значительно отличаться. Хороший выход – участвовать в увлечениях ребенка, например видеоиграх. Играйте вместе, интересуйтесь любимыми играми ребенка и позвольте ему вас учить. Это повысит его уверенность в себе и укрепит ваши отношения.
«Совместные игры дают родителям и детям возможность провести время вместе, укрепляя отношения и развивая навыки общения. Дети так или иначе интересуются играми, поэтому это отличный способ найти общий язык. Такие занятия особенно важны в подростковом возрасте, когда дети хотят делиться с кем-то своими чувствами, эмоциями и мыслями. Игровая среда предоставляет безопасное пространство для решения жизненных задач и их преодоления совместными усилиями», - объяснил клинический психолог и научный сотрудник Латвийского университета Эдмундс Ванагс.
Видеоигры развивают когнитивные навыки
Эрготерапевт и руководитель латвийского центра тренировки мозга RigaBrain Петерис Уртанс отметил, что видеоигры помогают развивать у детей и подростков важные навыки: скорость реакции, стратегическое мышление, креативность и умение решать проблемы. Часто именно благодаря играм дети пополняют словарный запас на иностранных языках.
«Мы заметили, что многие, регулярно играющие в видеоигры, быстрее адаптируются к меняющимся жизненным обстоятельствам и лучше концентрируются на учебе или работе. Эти навыки полезны и во взрослой жизни, например, при работе в команде или быстром принятии решений в сложных ситуациях», - пояснил Уртанс.
Ванагс добавил, что рассчитанные на нескольких участников игры способствуют развитию навыков сотрудничества. Кроме того, исследования показывают, что игра в течение умеренного времени помогает детям снизить уровень тревожности и обеспечивает качественный отдых.
Как во время игры оставаться в здоровых границах?
Психолог посоветовал планировать время на игры таким же образом, как и время на школу, домашние задания, сон, питание и активный отдых: «Игровое время должно быть отведено ребенку только после выполнения им своих основных обязанностей. Не забывайте, что ребенку необходима достаточная физическая активность, тогда как игры в основном предполагают малоподвижный отдых».
Ванагс отметил, что чрезмерное увлечение играми можно распознать по снижению интереса к другим видам деятельности, плохому сну или его недостаточному качеству, ухудшению успеваемости в школе или постоянным конфликтам, связанным с играми.
По оценке Уртанса, разумный подход позволяет использовать видеоигры как эффективный инструмент для развития и снятия стресса, при условии сохранения баланса между проведенным у экрана временем, физической активностью и отдыхом. «Наш опыт показывает, что совместные игры часто помогают поддерживать здоровые границы, избегая переутомления или проблем со сном», - добавил он.
Какие игры выбрать?
Выбирайте игры, в которые могут играть несколько человек, либо соревнуясь друг с другом, либо сотрудничая. Вы также можете играть по очереди в одиночные игры и сравнивать результаты.
Среди популярных семейных игр – Mario Kart, веселая гонка с персонажами из серии Super Mario, Minecraft, где можно совместно построить целый мир, и космическая игра Among Us, в которую можно играть большой компанией, выполняя различные задания.