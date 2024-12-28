Эксперты советуют: чем заняться с детьми во время зимних каникул

Ванагс добавил, что рассчитанные на нескольких участников игры способствуют развитию навыков сотрудничества. Кроме того, исследования показывают, что игра в течение умеренного времени помогает детям снизить уровень тревожности и обеспечивает качественный отдых.

Как во время игры оставаться в здоровых границах ?

Психолог посоветовал планировать время на игры таким же образом, как и время на школу, домашние задания, сон, питание и активный отдых: «Игровое время должно быть отведено ребенку только после выполнения им своих основных обязанностей. Не забывайте, что ребенку необходима достаточная физическая активность, тогда как игры в основном предполагают малоподвижный отдых».

Ванагс отметил, что чрезмерное увлечение играми можно распознать по снижению интереса к другим видам деятельности, плохому сну или его недостаточному качеству, ухудшению успеваемости в школе или постоянным конфликтам, связанным с играми.

По оценке Уртанса, разумный подход позволяет использовать видеоигры как эффективный инструмент для развития и снятия стресса, при условии сохранения баланса между проведенным у экрана временем, физической активностью и отдыхом. «Наш опыт показывает, что совместные игры часто помогают поддерживать здоровые границы, избегая переутомления или проблем со сном», - добавил он.

Какие игры выбрать ?

Выбирайте игры, в которые могут играть несколько человек, либо соревнуясь друг с другом, либо сотрудничая. Вы также можете играть по очереди в одиночные игры и сравнивать результаты.

Среди популярных семейных игр – Mario Kart, веселая гонка с персонажами из серии Super Mario, Minecraft, где можно совместно построить целый мир, и космическая игра Among Us, в которую можно играть большой компанией, выполняя различные задания.