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В Рождество в Хельсинки наблюдались толчки неясного характера

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Хельсинки. Снимок иллюстративный.
Хельсинки. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Langovits

В Рождество в полицию Хельсинки поступило несколько сообщений о непонятном шуме и грохоте в столичном районе Кяпюля, передает YLE.

Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен заявил, что речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.

Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки. О толчках сообщалось в Валлила, Кяпюля и Хаага.

Точная причина землетрясения пока не ясна, но нет и признаков того, что оно носило техногенный характер.

По мнению Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах

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