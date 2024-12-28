В Рождество в Хельсинки наблюдались толчки неясного характера

Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен заявил, что речь идет о землетрясении магнитудой 1,1.

Это было самое сильное землетрясение за всю историю измерений в Хельсинки. О толчках сообщалось в Валлила, Кяпюля и Хаага.

Точная причина землетрясения пока не ясна, но нет и признаков того, что оно носило техногенный характер.

По мнению Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть вызваны, например, расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах.