Ночная жизнь Таллинна: последняя вечеринка

Когда 10 декабря 1994 года в подвале гостиницы «Виру» открылось кафе Amigo и выступавшая с группой Hot Pipes певица Айри Аллвеэ пела на сцене, родилось одно из лучших тусовочных мест в самом сердце Таллинна. Об этом говорит хотя бы тот факт, что клиентские карты Amigo можно было получить только через знакомых (помогало, например, быть членом Рийгикогу), а завсегдатаи получали по почте программу вечеринок на предстоящий месяц.