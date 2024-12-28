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Ночная жизнь Таллинна: последняя вечеринка

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Суббота превращается в воскресенье. В HALL вечеринка набирает обороты.
Суббота превращается в воскресенье. В HALL вечеринка набирает обороты. Фото: Eero Vabamägi

Ночная жизнь Таллина не кипит, а лишь слегка бурлит. Почти всем не хватает клиентов и денег – несмотря на то, что за последние пять лет примерно каждый второй бар и ночной клуб закрылись. Но кое-где еще горит свет, кое-где еще играет музыка.

Когда 10 декабря 1994 года в подвале гостиницы «Виру» открылось кафе Amigo и выступавшая с группой Hot Pipes певица Айри Аллвеэ пела на сцене, родилось одно из лучших тусовочных мест в самом сердце Таллинна. Об этом говорит хотя бы тот факт, что клиентские карты Amigo можно было получить только через знакомых (помогало, например, быть членом Рийгикогу), а завсегдатаи получали по почте программу вечеринок на предстоящий месяц.

Но в середине 1990-х годов в обитом красным бархатом Amigo тусовалась не только эстонская элита - были и финские туристы с торчащими из карманов пачками финских марок, а также некоторые девушки легкого поведения. Менее чем через год Eesti Päevaleht сообщила, что в Amigo поймали 19-летнюю Ольгу и 22-летнюю Галю с ампулами клофелина. Дуэт, который одурманивал туристов, узнала одна из их предыдущих жертв - финн, которого обчистили до нитки.

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