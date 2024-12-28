Екатеринбургский священник, подозреваемый в попытке изнасилования, отправился на войну в Украине

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни – не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить – и получил прощение у оскобленных им людей», - написал митрополит.

По его словам, Сидоров уже приступил к «служению Родине и ее защите» в роли рядового десантно-штурмового взвода. Митрополит выразил надежду, что иерей «не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд».

«В соответствии с порядком, определенным Президентом, и по велению своей совести, он отбыл на место несения военной службы. И я в молитвах предаю его в руки Милосердного Господа», - добавил Евгений.

В отношении Сидорова было возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК). По версии следствия, 10 ноября 26-летний священник преследовал девушку, когда та шла домой. У подъезда мужчина не давал пострадавшей зайти в дом, повалил на землю и мастурбировал – это попало на камеру домофона, запись опубликовало E1.ru.

Сидорова задержали 25 ноября. В тот же день суд избрал иерею меру пресечения в виде запрета определенных действий. Екатеринбургская епархия отстранила священника от служения и вывела его за штат. Данные мужчины были удалены с официального сайта епархии.

Священник с 2020 года занимал должность секретаря-референта митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), был также назначен штатным клириком храма в честь Сошествия Святого Духа «Большой Златоуст».

У Сидорова есть жена Екатерина и ребенок. Женщина присутствовала на заседании суда по мере пресечения, где высказывалась в поддержку мужа. После этого она расплакалась в коридоре и отказалась говорить с прессой.