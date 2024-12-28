В Финляндии началась спецоперация: нефтяной танкер, который повредил Estlink 2, направляется в другой порт

Yle пишет, что, по данным финской полиции, перемещение началось около 10:50. По данным STT, двигатели танкера Eagle S работают, судно движется.

Операцию проводит Департамент полиции Хельсинки при поддержке пограничной службы.

По данным полиции, на время смены локации расследование приостановлено.

Нефтяному танкеру помогает буксир Ukko, который отправился навстречу танкеру из гавани Килпилахти в Порвоо около 4:30 утра. На месте также судно Uisko.

Буксир Ukko помог, например, круизному лайнеру Silja Europa на пути в Турку после поломки руля в 2009 году.

Ведущий инспектор полицейского отделения Хельсинки Хейкки Порола сказал Yle, что танкер Eagle S должен прибыть в Килпилахти в 16:00. Судно решили перенаправить в Килпилахти, поскольку новое место лучше подходит для проведения следственных мероприятий.

Полиция на время буксировки ввела ограничения, связанные с безопасностью операции. Порола сообщил, что на время передачи судно находится под контролем капитана и там работает сама команда судна.