Фото Не поделили дорогу: ученик стал причиной ДТП

Ехавший со стороны Хааге водитель хотел повернуть налево в сторону Тарту и не заметил BMW, который ехал по главной дороге. У 34-летнего мужчины нет водительских прав и он был за рулем во время учебной поездки и был под присмотром наставника. Наставник и водитель Peugeot не видели ехавшую по главной дороге машину. 34-летний мужчина взял на себя вину за аварию.