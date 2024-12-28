Сегодня, 28 октября, около полудня в волости Камбья под Кюлитсе произошло ДТП: 34-летний мужчина на автомобиле Peugeot ехал из Хааге и не заметил двигавшийся из Тарту в направлении Эльва BMW , в результате чего произошло столкновение.
Фото ⟩ Не поделили дорогу: ученик стал причиной ДТП
Ехавший со стороны Хааге водитель хотел повернуть налево в сторону Тарту и не заметил BMW, который ехал по главной дороге. У 34-летнего мужчины нет водительских прав и он был за рулем во время учебной поездки и был под присмотром наставника. Наставник и водитель Peugeot не видели ехавшую по главной дороге машину. 34-летний мужчина взял на себя вину за аварию.
В обеих машинах, попавших в аварию, находились по два человека, никто из них не пострадал.