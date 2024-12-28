По словам Прийта Хыбемяги, если на морском дне трижды за год что-то ломается, это свидетельствует о преднамеренных действиях с целью поддержания высоких цен на энергию.

«Представитель Eesti Energia сделал то, что предвидел Кремль, заявив, что мы изменим цены на фиксированные пакеты. Но разве фиксированный тариф - не то, что нельзя менять?» - сказал Хыбемяги.

Айнар Рууссаар отметил, что, вероятно, следует восстановить мощности по производству энергии из сланца.

Участники передачи подчеркнули, что тема сланца становится все более актуальной, но, говоря о ценах, бабушка не сможет пожарить яйца по такой высокой цене на электроэнергию. Таким образом, вопрос цены энергии из сланца остается открытым.

Хыбемяги добавил: «Если мерзнет зад, будем топить сланцем».

Также был поднят вопрос: важен ли вообще зеленый поворот в условиях гибридных атак? По мнению Пеэтера Коппеля, с точки зрения демократии стоит обратить внимание на то, что климатические активисты составляют незначительную часть общества. Рууссаар считает, что в Евросоюзе необходимо пересмотреть климатические цели.

Обсуждая, как с точки зрения законодательства предотвратить подобные повреждения подводной инфраструктуры, Хыбемяги отметил, что изменить международное морское право крайне сложно.

«Согласно международному морскому праву, даже самолеты могут летать над узкой полосой моря между водами Эстонии и Финляндии, но если бы Финляндия и Эстония сдвинули свои воды, такие корабли могли бы ходить везде», - пояснил он.

В ходе передачи участники также подвели итоги уходящего года. Обсуждая экономику, Хыбемяги отметил, что главная новость в экономике заключается в отсутствии новостей - экономика по-прежнему в упадке.

Рууссаар подчеркнул, что инвестиции уходят в другие страны, где есть льготы для бизнеса.

Коппель добавил, что инвестиции поступают и к нам, но наши прежние конкурентные преимущества исчерпаны. «Энергия дорогая, предприниматели жалуются на каждую мелочь, потому что бизнесу, похоже, мешают на каждом шагу».

Обсуждая смену правительства и премьер-министра, участники передачи пришли к выводу, что нынешнее правительство более стабильно. Коппель отметил, что для предыдущего премьер-министра экономические вопросы не были важны, в отличие от нынешнего руководства.