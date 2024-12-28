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Объявленную в розыск Пирет удалось найти живой недалеко от дома (1)

Обновлено 28 декабря 2024, 21:26
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Сегодня днем полиция сообщила о пропаже 42-летней Пирет. Вечером правоохранители сообщили, что ее удалось найти живой недалеко от дома

Пирет покинула свой дом в волости Кастре в пятницу, 27 декабря, около восьми часов вечера и после этого не вернулась домой. Она уехала из дома на автомобиле и направилась в сторону Тарту. На телефонные звонки она не отвечала.

Пирет удалось найти в субботу вечером недалеко от места ее проживания. Ее осмотрят медики, чтобы убедиться, что ее здоровью ничто не угрожает.

Полиция поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках женщины.

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