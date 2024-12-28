Сегодня днем полиция сообщила о пропаже 42-летней Пирет. Вечером правоохранители сообщили, что ее удалось найти живой недалеко от дома
Пирет покинула свой дом в волости Кастре в пятницу, 27 декабря, около восьми часов вечера и после этого не вернулась домой. Она уехала из дома на автомобиле и направилась в сторону Тарту. На телефонные звонки она не отвечала.
Пирет удалось найти в субботу вечером недалеко от места ее проживания. Ее осмотрят медики, чтобы убедиться, что ее здоровью ничто не угрожает.
Полиция поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках женщины.