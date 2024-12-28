Вышла из дома и исчезла: полиция ищет пропавшую 42-летнюю женщину

По имеющимся на данный момент данным, Пирет покинула свой дом в волости Кастре в пятницу, 27 декабря, около восьми часов вечера и до сих пор не вернулась домой. Она уехала из дома на автомобиле Opel Zafira и направилась в сторону Тарту. На телефонные звонки она не отвечает.

Полицейские побеседовали с близкими Пирет и проверили места, где она могла находиться, но найти ее пока не удалось.

Рост Пирет около 160 см, у нее полное телосложение, каштановые волосы. Что на ней было надето, неизвестно, но, возможно, она была в черном спортивном костюме.

Полиция просит всех, кто видел Пирет или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, дать знать об этом по номеру 112.