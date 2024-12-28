Предполагаемый акт саботажа в отношении подводного финско-эстонского кабеля Estlink2 стал «сигналом тревоги», требующим новых санкций со стороны Европейского союза против «теневого флота» России, заявила в субботу министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Глава МИД Германии: обрыв кабеля Estlink 2 стал «сигналом тревоги»
«Почти каждый месяц суда обрывают подводные кабели, проложенные по дну Балтийского моря», - цитирует BNS заявление Бербок в интервью немецкой медиагруппе Funke. - Экипажи бросают якоря, без всякой причины протаскивают их километры по морскому дну, а когда наконец якорь надо поднять, он вдруг теряется. Очень трудно поверить, что случайные совпадения. Это срочный сигнал тревоги для всех нас».
Бербок призвала ввести новые европейские санкции против российского теневого флота, который, в обход санкций, перевозит российскую сырую нефть и нефтепродукты.
«Флот, который Россия использует для финансирования своей агрессивной войны против Украины, представляет собой серьезную угрозу для нашей окружающей среды и безопасности», - подчеркнула министр иностранных дел Германии.