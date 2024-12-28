Глава МИД Германии: обрыв кабеля Estlink 2 стал «сигналом тревоги»

«Почти каждый месяц суда обрывают подводные кабели, проложенные по дну Балтийского моря», - цитирует BNS заявление Бербок в интервью немецкой медиагруппе Funke. - Экипажи бросают якоря, без всякой причины протаскивают их километры по морскому дну, а когда наконец якорь надо поднять, он вдруг теряется. Очень трудно поверить, что случайные совпадения. Это срочный сигнал тревоги для всех нас».