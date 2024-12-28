Несмотря на снижение популярности фейерверков и отказ многих местных самоуправлений от публичных салютов, во многих крупных торговых центрах все еще можно найти временные точки продаж, призывающие встретить Новый год под звуки салюта. При покупке фейерверков важно быть готовым соблюдать все правила безопасности.
Фейерверк без последствий: восемь правил безопасного праздника
Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте напоминает, что использование пиротехники по своей сути опасно, и при запуске фейерверков в новогоднюю ночь необходимо следить за соблюдением всех правил безопасности и мер предосторожности. Неправильное использование фейерверков может привести к трагическим, а иногда и фатальным последствиям.
Восемь советов от страхового эксперта
- В первую очередь я бы рекомендовал вообще отказаться от запуска фейерверков, но если такая необходимость все же есть, нужно выбрать подходящее место. Используйте фейерверк только на открытой местности, вдали от зданий, деревьев и электролиний. Избегайте людных мест и убедитесь, что люди и животные находятся на безопасном расстоянии. На упаковке каждого фейерверка производитель указывает безопасную дистанцию до зданий и людей – как правило, это минимум 15-25 метров. И чем больше расстояние, тем безопаснее.
- Установите фейерверк на устойчивой поверхности строго вертикально и убедитесь, что он не может опрокинуться. Особенно трагичны случаи, когда батарея фейерверков наклоняется, и ракета попадает в человека. Такие травмы могут быть смертельными. Не устанавливайте пиротехнику на рыхлый снег или наклонную поверхность.
- В плохую погоду откажитесь от запуска салюта. При сильном ветре ракета может полететь совершенно в другом направлении и попасть в жилые дома или людей. Кроме того, в метель видимость может быть очень плохой, что затрудняет соблюдение всех правил безопасности.
- Убедитесь, что после поджигания фейерверка вы сможете быстро и безопасно отойти. Даже при соблюдении всех мер предосторожности бывали случаи, когда человек, быстро убегая от фейерверка, поскальзывался или спотыкался и получал травмы. Выбирая место для фейерверка, нужно думать и о себе, чтобы избежать ненужных травм.
- Если фейерверк после поджигания не сработал, подходить к нему можно только через 20 минут. После этого изделие следует поместить в ведро с водой, чтобы погасить возможные искры. Неисправные фейерверки необходимо вернуть продавцу.
- Не запускайте пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения. Обращение с фейерверками требует ясного мышления и полной концентрации. Употребление алкоголя может привести к небрежности и повысить риск несчастного случая. Если, например, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения при запуске фейерверка устроит пожар в своём доме или у соседей, это может быть расценено как грубая неосторожность. В таком случае страховая компания откажет в выплате возмещения.
- Позаботьтесь о том, чтобы маленькие дети и домашние животные находились в безопасности – дома под присмотром взрослых. Громкие хлопки могут их напугать, а самое опасное – если ребенок или животное подбежит к запущенной ракете. Постарайтесь, чтобы ваш питомец не оставался один и не испытывал стресс в одиночестве – найдите ему компанию. Детям заранее объясните правила безопасности, а самых маленьких лучше держать на руках или оставаться с ними в помещении.
- Сообщите соседям о планируемом запуске фейерверков. Если вы планируете запускать фейерверк в своем дворе, следует предупредить соседей о своих намерениях. Так они смогут подготовиться и обезопасить своих детей и домашних животных.
Кирсисте добавил, что самое главное – это соблюдение инструкции по применению, которую следует внимательно прочитать как минимум дважды. «Если из-за фейерверка повреждено чьё-то имущество или пострадал человек, по закону ответственность всегда несет тот, кто его запускал. Страховка может покрыть ущерб только в том случае, если были соблюдены все условия и использование фейерверка было безопасным и ответственным».
Страховой эксперт особо подчёркивает: если хотя бы одну из мер предосторожности соблюсти невозможно, от использования фейерверков лучше отказаться. «Даже если у человека застрахованы дом, здоровье и автомобиль, это не значит, что несчастные случаи не происходят. При малейших сомнениях в безопасности лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», - заключил Кирсисте.