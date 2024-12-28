Фейерверк без последствий: восемь правил безопасного праздника

Кирсисте добавил, что самое главное – это соблюдение инструкции по применению, которую следует внимательно прочитать как минимум дважды. «Если из-за фейерверка повреждено чьё-то имущество или пострадал человек, по закону ответственность всегда несет тот, кто его запускал. Страховка может покрыть ущерб только в том случае, если были соблюдены все условия и использование фейерверка было безопасным и ответственным».