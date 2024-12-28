Новым мэром Нарвы выбрали Катри Райк, а Яана Тоотса отправили в отставку

За вотум проголосовало 16 человек. Всего на заседании присутствует 30 депутатов из 31. В самом начале заседания Екатерина Голубцова, Елена Каврус и Вадим Орлов заявили, что выходят из фракции Михаила Стальнухина Narva 2.0. Также вотум вынесли заместителю председателя горсобрания Наталье Умаровой, вотум также поддержало 16 человек.

Новыми заместителями председателя горсобрания стали Яна Кондрашова и Владимир Жаворонков. Новым мэром стала депутат фракции Respekt Катри Райк, за ее кандидатуру проголосовало 17 человек.

Напомним, что это была не первая попытка выразить вотум недоверия Яану Тоотсу. Первая провалилась 30 ноября. Тогда вотум был инициирован членами новой коалиции фракций Narva 2.0 и Respekt.

Narva 2.0 появилась в горсобрании в середине ноября - ее члены отсоединились от фракции Narva, лидером которой является Алексей Евграфов. Лидером Narva 2.0 стал Михаил Стальнухин, и опозиционная фракция Respekt подписала с Narva 2.0 коалиционный договор.

Новая коалиция договорилась, что выразит вотум недоверия мэру Яану Тоотсу, а на его место поставит члена фракции Respekt Катри Райк. Но в тот раз вотум провалился, так как на заседание не пришли члены фракции Narva 2.0 Владимир Жаворонков, Вадим Орлов, Елена Каврус, и, соответственно, не поддержали вотум недоверия. Чуть позже депутаты Владимир Жаворонков, Андрей Яковлев и Анна Коваленко покинули фракцию Respekt.