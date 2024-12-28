С нового года Omniva сокращает часы работы службы поддержки клиентов

Клиентский центр будет работать в будние дни на час меньше, а воскресенье станет выходным. Это позволит привлечь больше сотрудников в часы пик, когда поступает наибольшее количество звонков, тем самым сократив время ожидания клиентов.

«Мы проанализировали причины и объем звонков, поступающих в службу поддержки частных клиентов в разное время суток. Учитывая небольшое количество обращений в вечернее время и по воскресеньям, мы приняли решение ограничить часы работы для повышения эффективности. Это даст возможность обслуживать клиентов в часы пик быстрее и качественнее», - сказал председатель правления Omniva Март Мяги.

С 2 января служба поддержки частных клиентов Omniva в Эстонии будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 и по субботам с 9:00 до 15:00.