В России запретили звонить на мобильные и стационарные телефоны через интернет

Постановление о запрете звонков на мобильные и стационарные телефоны через интернет было опубликовано на сайте кабмина в субботу, 28 декабря. Из него следует, что из перечня лицензий на оказание услуг связи «исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации». Как заявили в правительстве, такая технология позволяла подменять номера, поэтому ей часто пользовались мошенники.

«Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен», - заявляют в правительстве.

Запрет не затронет звонки с мессенджеров на мессенджеры: «решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», - говорится в сообщении кабинета министров.

Совершать звонки на мобильные и стационарные телефоны через интернет можно через некоторые сервисы, например, Zoom или Skype. Такими услугами могли пользоваться, как и россияне, эмигрировавшие после начала войны, так и журналисты, из-за цензуры вынужденные работать из-за границы.

Постановление правительства вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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